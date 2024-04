Neuquén pondrá freno de mano a la implementación de la tasa vial para el combustible

Las críticas insistentes de la cámara de expendedores a través de diversos rechazos a la puesta en marcha de la tasa vial surtieron efecto en Neuquén, con un municipio que dejó atrás los argumentos de la regionalización porque pondrá freno al cobro de la tasa y buscará lograr acuerdos con los sectores díscolos . «Vamos a hacerlo con consensos», dijo el intendente Mariano Gaido ayer.

Consultado por Río Negro por la marcha atrás de la implementación de la tasa vial en Zapala, donde el intendente Carlos Koopmann pidió suspender el proceso legislativo y una Audiencia Pública después de que había pedido la sanción al Deliberante, Gaido prefirió abstenerse de esa discusión.

Koopmann argumentó el giro de su postura, en un nuevo incremento de combustibles a partir de mayo, en medio de fuertes criticas que surgieron en la localidad, en especial de los taxistas y de comerciantes alineados en la postura de la FEEEN, que calificó la ordenanza de recaudatoria y puso en tela de juicio que los fondos se destinaran al colectivo.

«Yo voy a hablar solo de Neuquén –planteó- y Neuquén buscará acuerdo: hay que escuchar y vamos a esperar a tener todos los actores», dijo el jefe comunal que dialogó con Rio Negro momentos antes de la entrega de terrenos en el Distrito 3, en la zona de meseta.

No especificó cómo se llevará a cabo el proceso de consulta, aunque dijo que incluirá a «vecinos, la cámara y la reglamentación que proponemos». Insistió que buscará la «implementación conjunta» de las ciudades que ya aprobaron la tasa vial. Las ordenanzas, copiadas a lo que sancionó Neuquén, prevén la recaudación de 4,5% por litro de nafta (sin impuestos) en el surtidor, lo que involucraba en marzo unos 22,5 pesos por litro. Calculaban unos 1.500 pesos por tanque lleno de 50 litros.

«Queremos que sea una situación regional, que abarque todas las localidades, no por imposición», sostuvo Gaido en un cambio de postura respecto a sus primeras declaraciones de febrero y marzo en las que postuló que los estacioneros debían actar la legislación de la ciudad.

Agregó que «la reglamentación que estamos trabajando, estipula eso, el acuerdo de los diferentes sectores, queremos partir del diálogo», profundizó.

-es un freno a la puesta en marcha?… se le insistió

«Significa esperar a que haya un acuerdo, y escuchar a las diferentes partes lo que opinan», reafirmó el intendente de la ciudad capitalina. Luego manifestó su expectativa de que «haya acuerdo y haya diálogo».

Luego de la sanción de la emergencia por la Movilidad vial y la creacion de la tasa el 22 de febrero, otros municipios que tuvieron que aportar fondos propios por la quita de los subsidios de transporte iniciaron el mismo camino en procura de fondos: San Martín de los Andes, Villa Pehuenia, Añelo, Plaza Huincul, Centenario, Cipolletti, Cinco Saltos estaba en vías de aprobación y recientemente se sancionó en Plottier