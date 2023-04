Acceso al dólar para el sector lanero

Confederación Rural Argentina

Buenos Aires

La reciente medida dispuesta por el Gobierno Nacional mediante Decreto 194/2023, vinculada al posible acceso a un tipo de cambio de trescientos pesos por unidad, generó una lógica expectativa entre los productores laneros patagónicos.

Resulta indudable el retraso del tipo de cambio oficial frente al desborde inflacionario de los últimos años, por ello, la medida insinuaba una mejora, y con ello un alivio en la delicada ecuación económica que atraviesa el productor lanero. Sin embargo, al tiempo que se va desarrollando la posibilidad de inclusión a la medida, se advierten las dificultades de acceso, a un punto en que parece imposible que el beneficio pueda ser obtenido.

Temas tales como lanas entregadas con liquidación no percibida, lanas con precio a fijar, lanas con precio fijado y liquidaciones parciales, y nuevas operatorias canceladas, son algunos de los múltiples casos que no pueden ser resueltos de forma categórica y que generan el descontento de quienes aparentemente no podrían acceder a lo anunciado.

El mercado lanero en Argentina, que exporta más del 95% de lo que produce, tiene particularidades de compra, proceso industrial, y exportación, que conllevan un plazo especial, superior al término de la medida fijado para el 30 de Agosto. A la fecha, el mercado lanero se ha paralizado porque los productores pretenden liquidar con un tipo de cambio de trescientos pesos, y las exportadoras no pueden asegurar dicho ingreso, lo que produce la imposibilidad de realizar operaciones.

Resulta necesario adaptar, vía reglamentación, el decreto 194 a los requerimientos de la operatoria interna de exportaciones, permitir reactivar el mercado local, asegurar al productor el beneficio del tipo de cambio especial, y permitir a las exportadoras recibir el aludido tipo de cambio. No queremos que fracase la medida que fuera solicitada en conjunto con los Gobiernos Provinciales, por lo que instamos a una respuesta urgente a quienes producen lana. Confederación Rural Argentina