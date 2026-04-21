Acorralados por la guerra

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

San Antonio Este

Donald Trump, Javier Milei y Benjamin Netanyahu tienen los días contados en el poder: el presidente de EE.UU. porque los tribunales de su país lo tienen acorralado en los juicios por fraudes inmobiliarios y en lo militar por sus fracasos en el estrecho de Ormuz con Irán, el premier israelí por los crímenes de lesa humanidad cometidos con sus tropas contra el pueblo palestino. Y el presidente argentino porque nos ha metido en esta guerra con Irán y por las cripto-estafas que se investigan en la Justicia. Junto con su ministro Luis Caputo han destrozado la economía y la credibilidad internacional de nuestro país, de lo que una parte de la prensa mundial honesta comenta diariamente.

Están llevando a la OTAN, ONU, la Unión Europea, Rusia, Irak, Siria, y al país persa, la nación más ejemplar y antigua del planeta a un estado de agitación política y militar a punto de generar un enfrentamiento generalizado con armas nucleares.

Hasta Pakistán, también con armas nucleares, se ha tenido que involucrar para tratar de contener a tantas naciones a punto de enfrentarse irremediablemente. Lo confirma el profesor Richard Wolff, a quien recomiendo escuchar por tv (Youtube)

