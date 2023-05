Astronomía y fotos

Horacio Fernández, DNI 7.564.528

General Roca

Exalumnos del CSRN N° 1 me miraban un poco tristes , preguntándome con sus miradas ¿ y nosotros? A fines del año pasado, con un grupo de exalumnos del CSRN N°9 organizamos los festejos de los 80 años de su fundación, fue algo extraordinario y hermoso.

Un día con la autorización de las autoridades hice una propuesta a todos los alumnos de 3° año:

“Los invito a un taller, en contraturno (de 18 a 20), de Ciencias Naturales, en el Colegio. No se tomará asistencia, y les quiero contar que cuando estemos terminando el curso, vamos a sacar fotos con una lata de metal”. ¡No, profe, no puede ser, decían ! Bue, dejen que lo pruebe. Se inscribieron 30 alumnos, y sacamos fotos con “la latita”. Pasaron 20 años, hoy se comunicó conmigo, un exalumno (hoy profesional), diciéndome: “Soy uno de los del grupo de su taller, que usamos la Estenopeica (así se llama, sacar fotos con latitas), ¿se acuerda profe”? Solo eso me dio fuerzas para comenzar a organizar el taller, donde movilizaremos la Astronomía, Tenemos quién se ocupe de ello: el Astrónomo Gastón Groisman. Y vamos a organizar un laboratorio de revelado de fotos, concurso de fotos (con la estenopeica), para la primavera.

El CSRN N°1, tiene un hermoso telescopio, que donamos en esa época. Resucitémoslo. Rescato una palabra que sobre sale en este proyecto: “despertar”, quiero “despertar” al telescopio, “despertar” el cariño de todos los que pasaron por las aulas de nuestro querido Colegio y “despertar” el apoyo de la comunidad en general, para que en conjunto batan las alas de la creatividad y cooperación que siempre caracterizó a la Institución.

La ciencia y la tecnología se han desarrollado, debemos dar oportunidades, incorporando nuevas nociones de programación en la educación, conducir a la formación del estudiante, realizar experiencias .

Desarrollar la creatividad, las relaciones interpersonales, el trabajo en grupo, la ética y la ciudadanía, realizar acciones que desarrollen la motivación, la memoria, el lenguaje, la atención, la percepción y la emoción del estudiante.

Vamos a ofrecer a los alumnos cursos para química, de 4°, 5° y para la Universidad.

Todos los exalumnos que quieran unirse al proyecto, con ideas, trabajo o con ayuda económica, bienvenidos. Los laboratorios necesitan de todo.