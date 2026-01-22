AUH: el populismo de Milei

Sr. Director

Si alguien quiere comprar un piso en la Avda. del Libertador o el Avda. Alvear, una casa en San Ignacio en Punta del Este, una Ferrari Testa Rossa o un Yacht para viajar por el Mediterráneo lo felicito pero no dejo de preguntarle: ¿tienes los ingresos o ahorros a nivel de poder mantenerlo.? Si me dice que si agrego: Si me invitas aceptaré.

Si alguien quiere tener un hijo, que algunas veces resultan dos o tres le preguntaría: ¿Tienes lugar para una cama, dinero para darle de comer, vestirlo y en el futuro educarlo. Si me dice que si le contesto: Que nazca sanito. Si me dice que no: Le aconsejo que no traiga al mundo a un indigente más.

Según me entero por mis empleadas domésticas que viven en el conurbano, muchas mujeres tienen hijos para cobrar la AUH.

Traen al mundo un ser humano que para vivir necesita ayuda del Estado Nacional, la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires si te he visto no me acuerdo.

Otras mujeres y sus parejas traen un ser humano al mundo porque no se cuidan, por sus primitivas mentes y a pesar de las enfermedades venéreas que están a la orden del día. No hace falta ser un sabio para poder evitarlo. El profiláctico y otras formas de prevención evitarían que la mujer quedara embarazada. Una vez cometido el error el resto de la población le asigna una AUH que no siempre es usada para el fin en que es otorgada.

Ergo, Sr. Presidente suspenda la AUH para todas aquellas mujeres que a la fecha no están embarazadas. Si emite un decreto en esta semana los que nazcan noviembre no recibirán ese subsidio. Esos fondos pueden ser redirigidos a becas de los jóvenes que ya están en este mundo y no a los indigentes por nacer para cobrar, sus padres, la AUH.

Saludos cordiales

Dr. José Brunetta

DNI 4.180.958

Buenos Aires