Candil de la calle, oscuridad de su casa

Eduardo Manuel García

DNI 18.564.973

GENERAL ROCA

El municipio organiza la Fiesta Nacional de la Manzana y a los roquenses nos cuesta alrededor de 3.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, se anuncia con bombos y platillos que el transporte será “gratuito” esa noche.

Pero conviene decirlo sin rodeos: nada es gratis.

Estas actividades se financian con fondos públicos, con los impuestos que pagamos los vecinos. Dejen de vender espejitos de colores.

El Municipio administra fondos públicos que le fueron confiados por el voto popular, no para hacer de productor de eventos, sino para resolver los problemas reales de la ciudad. Sin embargo, la prioridad parece ser el show, la selfie y el escenario iluminado, mientras el resto de la ciudad permanece a oscuras.

General Roca carece de servicios públicos esenciales, presenta graves falencias urbanísticas. Se inunda cuando llueve.

Tiene tomas habitacionales.

Tiene familias viviendo en ranchos de madera y nylon, con chicos durmiendo sobre tierra.

Tiene barrios sin servicios básicos.

Pero también tiene festivales, luces, artistas y discursos triunfalistas.

La ciudad prioriza gastar en populismo antes que invertir en soluciones de fondo.

Se inauguran plazas, se maquillan espacios verdes, se multiplican los eventos para sostener la imagen de una ciudad “linda y activa”, mientras las periferias están abandonadas.

No se inauguran empresas que generen trabajo genuino.

Hace más de 15 años que el Parque Industrial II está inconcluso, pese a su potencial para generar empleo y mejorar la calidad de vida.

No hay planificación vial ni urbana. No se proyectan calles ni rutas que ordenen y agilicen el tránsito. El crecimiento se da al libre albedrío, sin extender ni invertir seriamente en gas, agua, cloacas, electricidad. No se invierte en educación ni en salud. Aquí no se invierte: se gasta.

Gasto político. Gasto electoral. Gasto para la foto. Y luego se nos dice que es gratis.

Después nos dicen que es cultura, que es identidad, que es gratuito. No: es plata pública mal administrada.

“Candil de la calle, oscuridad de su casa” define con precisión esta lógica: no es una metáfora exagerada: es una descripción exacta de una gestión que prefiere brillar una noche, aunque la ciudad viva en penumbras todo el año.