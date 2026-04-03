Así es la casa de la Negra Vernaci: un refugio ecléctico con arte, historia y estilo propio

Elizabeth Vernaci, conocida popularmente como “la Negra”, no solo construyó una identidad fuerte en los medios argentinos, sino que también trasladó ese sello personal a su hogar, un espacio donde conviven el arte, los recuerdos y un estilo que mezcla lo moderno con lo vintage.

Lejos de los ambientes impersonales o excesivamente producidos, la casa de la conductora refleja una estética auténtica y vivida, donde cada objeto parece tener una historia. La calidez y la personalidad son los ejes que atraviesan todos los rincones.

Un living amplio, luminoso y con identidad

El corazón del hogar es un living espacioso y lleno de luz natural gracias a grandes ventanales que acompañan el ambiente durante todo el día. El piso de madera aporta calidez, mientras que la decoración logra un equilibrio entre muebles modernos y piezas vintage.

Una alfombra de diseño geométrico en tonos tierra termina de integrar el espacio, aportando textura y armonía. La disposición del mobiliario, además, invita tanto al descanso como a las reuniones, en un ambiente pensado para ser habitado y disfrutado.

Arte y objetos que cuentan su historia

Uno de los rasgos más distintivos del hogar de Vernaci es la fuerte presencia de arte. Las paredes están intervenidas con una colección que combina fotografías en blanco y negro con pinturas abstractas, generando un contraste dinámico y muy personal.

A esto se suma una biblioteca que funciona como un verdadero mapa de su recorrido: libros, discos, recuerdos de viajes y objetos decorativos conviven en un mismo espacio, aportando profundidad y carácter.

Entre esos elementos también se destacan los premios que recibió a lo largo de su carrera, como los Martín Fierro, integrados de manera natural al entorno. Así, la casa no solo se define por su estética, sino también por la memoria y la trayectoria de una de las voces más reconocidas de la radio argentina.