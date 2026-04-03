Liga Confluencia: Regina le ganó el duelo de punteros al Carcelero

Atlético Regina dio el golpe en el barrio Tiro Federal y se quedó con el choque de líderes al vencer de visitante a Argentinos del Norte por 2 a 0, con goles de Sebastián Cortéz y Rubén García. En el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Confluencia, el Albo sumó tres puntos importantes en el estadio del Carcelero.

Uno de los cruces más esperado de la jornada entregó un juego friccionado y con pocas acciones de peligro sobre los arcos.

En el primer tiempo se repartieron la tenencia del balón y los pelotazos fueron una constante sobre las áreas. A los 11 minutos, un cabezazo de Moraga que cruzó el área del Albo fue lo más peligroso para el Carcelero en el comienzo.

Recién el final llegaron otra vez con riesgo. A los 41, en otro envío al área visitante conectó Benjamín Maureira tras un buen centro de González y el envío de cabeza salió desviado cerca del palo izquierdo.

Luego, a los 43 Regina respondió con un remate de Cortéz que se fue por arriba del travesaño tras ganarle en velocidad a Lefiu en el lateral izquierdo.

En el complemento, el desarrollo no cambió demasiado. A los 26 llegó la primera emoción cuando un centro largo desde la izquierda encontró la cabeza de Cortéz que anticipó a su marcador y venció a Cid con un remate que ingreso pegado al horizontal.

Fabián Illanes se fue expulsado por doble amonestación en el Carcelero sobre el final. (Fotos: Andres Maripe)

Con la diferencia, el equipo de Diego Napolitano comenzó a tener la pelota y pudo aumentar a los 33. García le ganó a todos en el área y conectó de cabeza tras un centro desde la derecha y puso el 2-0 definitivo para el Albo.

Antes, en Tercera división ambos conjuntos empataron 0 a 0.