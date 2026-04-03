Sandra Pettovello echó a Massaccesi, su jefe de Gabinete, tras la polémica por un crédito del Banco Nación

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le solicitó la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, en una decisión preventiva tras conocerse que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación.

La medida fue adoptada este 3 de abril y, según explicaron desde el entorno de la funcionaria, responde a un protocolo interno de “tolerancia cero” frente a cualquier situación que pueda generar sospechas o controversias dentro del ministerio.

Créditos del Banco Nación: Pettovello le pidió la renuncia a Massaccesi

Leandro Massaccesi —hijo de Horacio, exgobernador de Río Negro— había tomado un préstamo cercano a los 420 millones de pesos, de acuerdo a la información difundida por el periodista Manu Jove, quien detalló que el ahora exfuncionario figuraba en una lista de dirigentes que accedieron a líneas crediticias de la entidad estatal.

@manujove.

Desde la cartera que conduce Pettovello aclararon que la decisión no implica que se haya detectado alguna irregularidad en este caso puntual ni en otros similares. Sin embargo, remarcaron que el objetivo es evitar “ruidos” y despejar cualquier tipo de duda sobre la transparencia de la gestión.

Massaccesi también cuenta con trayectoria política en Río Negro, donde fue concejal en Viedma, y mantiene vínculos con el dirigente Miguel Ángel Pichetto.

La decisión se enmarca en una línea de acción que la ministra ya había aplicado anteriormente, con la salida de funcionarios por situaciones consideradas sensibles, como la desvinculación de una subsecretaria por gastos cuestionados y la denuncia contra un secretario del área de Niñez por presuntos hechos de corrupción.

Lorena Villaverde también quedó en el centro de la polémica por un crédito hipotecario

La diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde, también quedó en el ojo de la tormenta. Desde LN+ difundieron un informe en el que se señala que habría accedido a un crédito hipotecario por 218 mil dólares. La funcionaria de La Libertad Avanza se suma al escándalo de los créditos del Banco Nación.