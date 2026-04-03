El Gobierno acelera la actividad en el Congreso para retomar la agenda y salir del caso Adorni 

A un mes de quedar inaugurado el período ordinario, la próxima semana volverán a reactivarse el Senado y la Cámara de Diputados.

El Congreso Nacional vuelve a reactivarse esta semana con las dos sesiones que se realizarán entre miércoles y jueves la Cámara de Diputados y en el Senado para votar la ley de reforma de Glaciares y dar ingreso a los pliegos de unos 60 jueces y fiscales.

El Parlamento vuelve a tomar un ritmo mas veloz luego de unas sesiones extraordinarias en diciembre y febrero donde se aprobaron el Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y la controvertida reforma laboral que hoy se discute en los pasillos de tribunales, según informaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

En marzo, tras la discurso del presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias, la actividad en diputados tuvo una merma importante y la principal actividad fue la constitución de comisiones, y la audiencia publica de la ley de Glaciares.

El Senado está concentrado en el tratamiento de los 60 pliegos que mando el Gobierno de las 300 vacantes que hay en el Poder Judicial, luego de casi dos años de parálisis en esa materia.

De todos modos, las sesiones estarán atravesadas por las polémicas desatadas tras conocerse el incremento del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los nuevas relevaciones del caso Libra, que involucra a Milei y su hermana, Karina Milei.

Diputados

La Cámara de Diputados tendrá el martes desde las 14 una reunión informativa del plenario de las comisiones de Recurso Naturales y de Asuntos Constitucionales, que presiden los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, donde expondrán los gobernadores o sus ministros de la mesa del Cobre.

La reunión no estará exenta de polémicas porque la oposición volverá a reclamar de que vuelvan a realizar una nueva audiencia pública ya que en la que se realizaron el 25 y el 26 de marzo pudieron exponer entre presencial y virtual unos 400 de los 100 mil anotados.

De todos modos, el oficialismo y sus aliados buscarán cerrar el mismo martes la ronda de consultas y emitir el dictamen que permitirá que se pueda debatir el miércoles en el recinto de sesiones.

La sanción de esa ley es un reclamo de los gobernadores de la Mesa del Cobre para captar inversiones millonarias de la minería.

Esta semana también se concluirán el armado de las comisiones de Mercosur que ahora quedará en manos de Unión por la Patria, de Seguridad Interior, y Previsión Social, y de Derechos Humanos y Garantías

El peronismo designará nuevamente al frente de la comisión de Mercosur al porteño Eduardo Valdés, quien la ocupó entre el 1 de julio del 2025 y el 9 de diciembre.

Senado

La Cámara de Senadores sesionará esta semana para apurar la aprobación de unos 60 pliegos de jueces, fiscales, y defensores, en una clara señal a la familia judicial.

El Gobierno quiere mantener un buen vínculo con la justicia y por eso busca cubrir al menos 60 de las 300 vacantes en el Poder Judicial, pero para ello tiene que cumplir con un proceso legislativo que se extenderá por lo menos en un mes.

Entre los pliegos ingresó a la Cámara alta la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Con información de N.A