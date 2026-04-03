Neuquén avanza con la obra de la Avenida Mosconi: iniciaron la imprimación y proyectan 800 metros asfaltados en una semana

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió este viernes los trabajos en la Avenida Mosconi y destacó el rápido avance de la que definió como “la obra más importante en la historia de la ciudad”, tanto por su magnitud como por su impacto en la prevención de inundaciones.

Durante la visita, se confirmó que ya comenzó la etapa de imprimación —un proceso clave para proteger la base del suelo— en un tramo de 300 metros entre las calles Olascoaga y Chubut. Este avance permitirá iniciar en breve la colocación de la carpeta asfáltica.

¡La Gran Avenida no para! 🙌

​Estamos realizando la imprimación de la calzada, un avance clave en este camino que venimos recorriendo. Ver cómo cambia nuestro paisaje urbano nos motiva a seguir por más. ¡Paso a paso, se hace realidad! 💪🏗️

–#GranAvenidaMosconi #neuquéncapital pic.twitter.com/eRkv500Jtf — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) April 3, 2026

Avenida Mosconi: así será el desarrollo de infraestructura subterránea

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, remarcó que la intervención incluye un ambicioso desarrollo de infraestructura subterránea. Se construirá una zanja de casi tres metros de profundidad donde se alojará el sistema de media tensión de 33 kV, junto con ductos para iluminación, fibra óptica y tecnología destinada a semáforos inteligentes y cámaras de control de tránsito.

Además, la obra contempla un sistema pluvial de gran escala para evitar anegamientos como los registrados en 2010 y 2014. En ese sentido, se prevé la instalación de cañerías que demandarán unos 500 viajes de transporte, destinadas a canalizar el agua de lluvia y reducir riesgos de inundación.

Según se informó, actualmente trabajan más de 3.000 operarios y más de 60 equipos en distintos frentes, con actividad sostenida las 24 horas. En apenas un mes y medio de ejecución, ya se retiraron más de 2.200 camiones de material y se avanzó en la instalación de luminarias, semáforos y guardarraíles.

El proyecto total abarca unos 2.400 metros lineales —equivalentes a 20 cuadras— y presenta un diseño abovedado que permitirá el escurrimiento eficiente del agua hacia los conductos pluviales. También se incorporará una bicisenda sobre uno de los laterales.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, para fines de la próxima semana habrá unos 800 metros listos para iniciar el asfaltado, lo que marca un ritmo de ejecución considerado “récord” por las autoridades municipales.

Finalmente, el intendente subrayó que la obra se financia íntegramente con fondos propios, sin endeudamiento, y que no tendrá costo para los frentistas, ya que beneficiará a toda la ciudad. “Es una inversión histórica que apunta a evitar catástrofes y mejorar la calidad de vida de todos los neuquinos”, concluyó.