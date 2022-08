*por Jorge A. Frías, Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca



Nosotros, capitanes pilotos y patrones de pesca, evaluamos decretar una medida de fuerza si los armadores no deponen su actitud para con los compañeros capitanes y oficiales de pesca y el resto de los trabajadores que integran las tripulaciones.

Directivos de la Asociación, encabezados por el Secretario General Jorge Frías, el Tesorero Elio Mansilla, el Tesorero de OSPesca Jorge Garavano y el responsable de la Delegación Puerto Madryn Osvaldo Luna, recorren por estos días los puertos patagónicos en una actividad que se realiza periódicamente, y se intensifica durante la temporada de pesca de langostino, en la que se reúnen con compañeros capitanes y oficiales de pesca asociados y recogen sus reclamos.

No solo la problemática inflacionaria aqueja a los acuerdos logrados al inicio de la temporada de langostino, por el cual se analiza un ajuste del orden del 25 %, sino que las dificultades operatorias en los muelles están generando inconvenientes insostenibles. Ejemplo de ello es la obligatoriedad impartida por los armadores de que luego de realizar la descarga del producido los buques deban permanecer fondeados en rada, con el objeto de evitar los costos portuarios, haciendo que las tripulaciones deban sumar sacrificio al desarraigo.

También las normativas de pesca suman dificultades para la flota costera, en particular la obligatoriedad de que las mareas no superen las 72 hs., por ello la decisión de abrir la bodega a riesgo de perder un día de trabajo, y que en las 48 hs. sucesivas no se logre completar bodega representa toda una sobrecarga para el Capitán del buque y toda la tripulación, que deriva en cansancio psicofísico y estrés, cuestiones que obviamente repercuten en la seguridad náutica.