Chapelco, igual que el país

Rodolfo Schroeder, DNI 13.423.173

San Martín de los Andes

Desde San Martín de los Andes por Ruta 40 (Siete Lagos) donde ya hay severos y profundos pozos sobre la cinta asfáltica. El cruce de Ruta 40 con Ruta 19, da vergüenza ajena por su estado. Faltaría una dársena bien hecha.

La Ruta Provincial 19 que te lleva al centro de esquí Chapelco, está minada de pozos y faltando 700 metros para llegar a la base, ya hay autos estacionados que te confunden: si son turistas que van a esquiar al C 4 (excelente centrito agradable para principiantes) o porque ya no hay más lugar en la playa de estacionamiento. La playa de estacionamiento es simplemente horrible, no le cabe otro adjetivo.

No hay planificación, no hay diálogo entre l comunidad, gobierno provincial, gobierno municipal y la concesión del Cerro. O sea, tierra de nadie. Cómo no piensan con sentido común y hacen de ese predio algo realmente pintoresco y cómodo para el turista. Yo sé que critico y mucho, pero propongo porque quiero que el complejo sea un ejemplo

Me pongo en el lugar del concesionario y seguro te dice : “ no hay con quien hablar “..

¿Vieron como anda el país? Igual al estacionamiento del centro de esquí Chapelco.