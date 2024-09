Cómo razona un golpeador

¡No te quiero golpear, pero tú me obligas!

El razonamiento de un psicópata, que luego se transforma en un golpeador de mujeres, tiene justificativos tales como: ¡no te quiero golpear, pero tú me obligas, por lo que haces o dejas de hacer..!

Estos enfermos justifican desde el golpe hasta la muerte de sus parejas, y me puse a pensar la similitud entre estos enfermos y las acciones de los gobernantes. Pensaba qué justificativo hay en hacer sufrir a la mayor parte de la población, en un país que revienta de riquezas. Pensaba que nos proponen el sufrimiento como única salida, pero no se lo proponen a todos, sino a los mas débiles. Pensaba que los golpeadores usan excusas idénticas para justificar su maltrato.

No soy economista, pero tampoco soy idiota.

Si producimos alimentos para 400 millones de personas podemos dejar parte de la producción a precios razonables, y luego alentar la exportación de los excedentes. Pero si alentamos la exportación solamente, estaremos haciendo pagar al pueblo precios del primer mundo con salarios del tercero…

Y así con todo. Por ejemplo con los remedios para los jubilados, la subvención de las tarifas, etc, etc.

Escucho decir que tenemos que bajar el gasto público, que no podemos gastar mas de lo que ingresa. ¡Bravo, quien no estaría de acuerdo con esto!

Ahora bien, los mismos que dicen esto son admiradores de países como EE. UU. cuyo déficit fiscal en 2023 fue ¡de 1.5 billones de dólares!

Si, los que nos dicen que somos unos desprolijos con las cuentas públicas tuvieron un déficit de 4 casi veces nuestra deuda …

Un político de EE.UU. dijo una vez a los pueblos se los somete con el hierro o con la deuda.

Creo que aquí entonces está el verdadero motivo de nuestro derrotero.

¡Deuda, palo, palo, deuda! No te quiero golpear, pero me obligas, no te quiero hacer mal, pero te endeudo o te bloqueo… o me quedo con tus recursos y no te pago nada…

Nos psicopatean desde adentro y desde afuera y creo se lo puede analizar ¡desde el 25 de mayo de 1810 en adelante!

Estamos como aquella mujer que se queda al lado del golpeador por no encontrar otra salida, otra pareja que la trate bien y la respete. Así nuestra nación parece no encontrar quien la quiera, la respete y no haga sufrir a quienes son los mas débiles.

Creo, que al igual que con el golpeador, nada puede justificar lo que están haciendo.

Podemos sacar el país adelante sin que nos golpeen y nos insulten, podemos sacar este país conteniendo a todos ¡ en especial a los mas débiles! Solo hay que tomar de decisión de hacerlo.

Jorge L Fernández A.

DNI 12.862.056

San Carlos de Bariloche