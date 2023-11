Con la democracia se come, se educa…

María de las Nieves Azar, DNI 17.641.237

Neuquén

Las PASO y las elecciones presidenciales dejaron al desnudo la bajeza de los políticos y de la política.

Dejó al descubierto que a nadie le importa la República ni el futuro de la misma; todos quieren el poder a costa de lo que sea: luchas intestinas antes, durante y post-elecciones.

Todos los partidos políticos, sin excepción, arguyen que “la República está en peligro, que la democracia está en peligro, etc…”. ¿En peligro de qué? hace mil años que está en peligro. Los que conducen las provincias (gobernadores) ¿hace cuántos años que las mismas están en peligro, con niveles de pobreza, analfabetización, populismo, sin cloacas, electricidad, agua, gas, salud y seguridad, con calles de tierra y rutas imposible de transitar? De ese peligro que vienen los gobernadores manteniendo en forma sostenida y sistemática desde hace décadas, no se habla ¿no?

Los políticos dan vergüenza ajena, sacándose los ojos entre ellos, importándoles solamente su bienestar y cómo perpetuarse en el poder para seguir llevándose el agua para sus molinos.

Esta vez fueron demasiado, demasiado lejos: cuidando solo sus intereses personales, apropiándose y usando los votos de los votantes como si fueran de su propiedad.

Hacen y deshacen como si la ciudadanía no existiera. Un ejemplo de esto son los monobloques que llegan al Congreso de la mano y bajo los proyectos de un determinado partido y luego se abren formando un monobloque sin ningún afiliado, ¡y la Cámara electoral se los permite! Atornillarse al sillón.

Los políticos se olvidan que son nuestros empleados, que los ciudadanos los votamos para que sean nuestra voz (y no la voz de una nena de 11 años que indicó llevar los votos de los ciudadanos y dárselos a quien ella le parecía ¿?), que fueron electos para administrar el país, que sus jefes es el pueblo argentino y no al revés! somos nosotros quienes les pagamos sus salarios.

Una subestimación asquerosa e inescrupulosa hacia el electorado; a nadie le importa el país! proyecto de nada tienen.

De ser un anticasta a pasarse en un abrir y cerrar de ojos a la casta y acatar a la misma y no queriendo “entender” que si la ciudadanía les da el voto es porque comulgan con sus “intenciones” y no con el de los otros. Algo que se repite en todos los partidos: sus candidatos no toman en cuenta a sus votantes y se van con el mejor postor en vez de tener dignidad y saber decir “NO!”, manteniendo la independencia ideológica. Por favor, no digan que en el cuarto oscuro cada uno es libre porque luego en el Congreso, esa libertad del ciudadano se diluye.

Creo que en el balotaje va a ver la cantidad de votos en blanco más alta de la historia argentina, de una ciudadanía que no se siente representada, que no quiere avalar y perpetuar la corrupción; una corrupción que ya está tan, pero tan naturalizada que a a nadie le importa.

Cuando empiecen a ver y hacer de verdad, sin populismos ni demagogia, sin mediar los intereses personales ni los egos, recién ahí vamos a poder decir que “con la democracia se come, se educa y se cura”

Como decía una película italiana: “Hay electores mediocres porque los gobernantes son mediocres”