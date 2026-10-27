Paritarias salariales: Educación confirmó pago a docentes con aumentos y cómo serán las subas en los Poderes

El personal de los tres Poderes tendrá suba en los haberes de octubre. Foto: Marcelo Ochoa.

El gobierno provincial confirmó que Educación liquidará los salarios de octubre con el aumento del 4,18% previsto para el Poder Ejecutivo, pese al rechazo del gremio docente a la última oferta. Con esa novedad, quedó definido el esquema de aumentos acumulados para los distintos sectores del Estado rionegrino.

La evolución ratifica disparidad entre los poderes. La Legislatura llegará a octubre con una mejora cercana al 35%, seguida por el Poder Judicial, con el 31,63%. En el Ejecutivo, el incremento acumulado rondará el 26%.

La diferencia también se refleja en los mecanismos de actualización. Mientras la Legislatura acordó porcentajes mensuales, el Poder Judicial aplicó ajustes vinculados con la inflación y el Ejecutivo abrió con sumas fijas, por única vez, y continúa con incrementos bimestrales.

Gasto en personal vs inflación

La ejecución presupuestaria de la partida de personal sumó $1.163.318 millones entre enero y septiembre de 2025. En el mismo período de 2026, el monto ascendió a $1.485.568 millones. Representó un alza nominal del 27,7%.

En ese mismo lapso, la inflación rondará el 23,6%, de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) oficial de enero a agosto y, además, la estimación del relevamiento técnico del Banco Central (REM) para septiembre.

La partida de personal, por lo tanto, subió unos 4,1 puntos porcentuales por encima de la inflación. Esa evolución del gasto no equivale necesariamente a la evolución real del salario: también inciden la cantidad de agentes y cargos.

La comparación en dólares muestra otra perspectiva. Convertidos con la cotización de venta del Banco Nación a fines de agosto, los montos equivalen a unos US$855,4 millones y US$964 millones. Con esta referencia, el gasto ejecutado en personal creció un 13,1% medido en dólares.

En la Legislatura se establecieron dos acuerdos salariales para 2026. El primero comprendió cuatro meses, con incrementos acumulativos del 4,5% en marzo y del 3,8% en abril, mayo y junio. Según la pauta informada, el tramo totalizó alrededor del 24%. El segundo acuerdo abarcó de julio a octubre, con aumentos del 2,2% en julio y agosto y del 2,1% en septiembre y octubre.

De esta manera, las liquidaciones de octubre llegarán a una mejora acumulada cercana al 35%. El incremento puede tener un impacto adicional en determinados ingresos por las modificaciones aplicadas al concepto de título.

En el Poder Judicial también se sucedieron actualizaciones mensuales, con porcentajes que luego se ajustaban según los índices oficiales de inflación.

La liquidación de octubre incorporará un aumento del 2,2%. Con ese ajuste, la pauta aplicada durante 2026 alcanzará el 31,63%. La última paritaria, además, dejó cerrada la negociación salarial para el año, con un incremento acumulado previsto del 37,49%.

En el Poder Ejecutivo, la política salarial comenzó con asignaciones fijas y luego incorporó actualizaciones bimestrales vinculadas con la inflación.

En febrero y marzo se abonaron $125.000 en cada mes, por un total de $250.000, bajo el concepto de compensación correspondiente al último trimestre de 2025. La misma suma se pagó en abril y mayo, en este caso como adicional por indumentaria.

Desde febrero se establecieron cuatro incrementos bimestrales. Los aumentos aplicados fueron del 5,29% en febrero, el 5,65% en abril, el 4,28% en junio y el 4,21% en agosto. En conjunto, llevaron la actualización acumulada al 20,88%.

El Poder Ejecutivo y Judicial ya cerraron sus actualizaciones por el 2026. Queda precisar qué ocurrirá con la Legislatura, con pauta hasta octubre.

Con los haberes de octubre se incorporará otro 4,18%. Con ese ajuste, la mejora acumulada desde enero llegará al 25,93%.

El esquema contempla, además, una actualización de cierre en diciembre, que completará la pauta salarial del año. Esa suba final se vinculará con la variación de la inflación de octubre, informada por el Indec.

Así, el Poder Judicial y el Ejecutivo tienen definidas totalmente sus pautas salariales del 2026. Solamente resta precisiones de la Legislatura, que -hasta ahora- el último entendimiento con la sindical comprenda incrementos hasta las liquidaciones de octubre.

Los mínimos de octubre

El haber inicial en los docentes, en octubre, será de $ 1.412.430 mientras la categoría 1 de la ley 1844 de la administración central estará en $ 1.350.000.

Esos valores confirman subas cercanas al 26% en relación a los mínimos de inicio del 2026.

Ayer, Educación informó que liquidará haberes de docentes con incremento, a pesar de que Unter rechazó el ofrecimiento gubernamental del 4,18% para el bimestre octubre-noviembre, con una posterior actualización en diciembre.

Además de la Unter, UPCN tampoco aceptó y solo lo convalidó ATE, repitiéndose esas posiciones sindicales durante todo el año.

En un comunicado, Educación recordó el “posicionamiento de Río Negro a nivel nacional” y que, según la “última comparación salarial disponible”, la provincia se ubicó “en el 4° lugar” entre las remuneraciones de los restantes distritos.

Agregó que “UNTER antepone su visión política a las necesidades “ de los docentes y “ la continuidad educativa”, y que “las disputas de la dirigencia no pueden convertirse en un obstáculo para que los trabajadores perciban mejoras ni para que los estudiantes tengan garantizado su derecho a aprender”.