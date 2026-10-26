Cambió el pronóstico en Neuquén y alertan por tormentas: qué pasa en Río Negro y cómo sigue el tiempo este martes 27

El panorama meteorológico en el norte patagónico sufrió un brusco cambio en el inicio de la semana. Tras las mejoras temporarias registradas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas amarillas por tormentas que abarcan a gran parte del territorio neuquino y advirtió sobre la llegada de fenómenos de variada intensidad acompañados de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

De acuerdo con los reportes oficiales, el área de cobertura incluye a los departamentos de Confluencia, Añelo, Pehuenches, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches, Lácar, Loncopué, Picunches y Ñorquín, donde se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 20 milímetros durante esta noche. En varios sectores de la provincia, el fenómeno ya repercute desde esta misma tarde.

Mapa de alertas del SMN para este lunes 26 de octubre.

Frente a este escenario, las condiciones climáticas mostrarán matices marcados en las distintas regiones de Neuquén y Río Negro para este martes 27 de octubre.

El pronóstico para el Alto Valle: ascenso de temperatura y nubosidad variable

Para la región del Alto Valle, el pronóstico de Meteored anticipa una jornada cálida pero con nubosidad en aumento.

En General Roca, las condiciones generales mantendrán un comportamiento similar con marcas térmicas ligeramente superiores. El termómetro iniciará con una mínima de 11°C y escalará hasta una máxima de 25°C hacia las 17. El viento soplará desde el sector sudoeste con una intensidad moderada y ráfagas máximas estimadas en 26 km/h.

En la ciudad de Neuquén, la temperatura mínima prevista para la madrugada será de 11°C, mientras que la máxima trepará hasta los 23°C durante la tarde, con el cielo alternando entre nubes y claros y vientos del sudoeste que alcanzarán ráfagas de hasta 34 km/h.

El panorama en la cordillera: niebla matinal y marcas templadas

En la zona cordillerana, el clima transitará el martes con mañanas frías y bancos de niebla que darán paso a tardes estables y templadas. En San Martín de los Andes, la jornada comenzará con una mínima de 7°C y densa niebla matinal, para luego registrar una máxima de 19°C en horas de la tarde bajo un cielo despejado, con vientos del sudoeste que soplarán con ráfagas de hasta 35 km/h.

Por su parte, en San Carlos de Bariloche se espera un amanecer parcialmente nuboso con una mínima de 7°C. Con el correr de las horas, el sol ganará protagonismo hasta alcanzar una máxima de 17°C por la tarde, mientras que el viento del oeste registrará ráfagas de hasta 29 km/h sin alertas vigentes de precipitaciones para la región rionegrina.

Costa Atlántica rionegrina: chaparrones y tormentas aisladas

Finalmente, la Costa Atlántica de Río Negro presentará un panorama de inestabilidad hacia la mitad del día.

En Viedma, el martes comenzará con una mínima de 11°C y un paulatino incremento de la nubosidad que elevará la temperatura hasta los 23°C por la tarde, momento en el cual se prevén lluvias débiles estimadas en 0,2 milímetros hacia las 17, acompañadas por ráfagas del noroeste de hasta 34 km/h.

En tanto, la localidad de San Antonio Oeste registrará condiciones más adversas durante la tarde. Tras una mínima de 13°C y una mañana con nubes y claros, el pronóstico anuncia la probabilidad de tormentas hacia las 14 con una marca térmica de 22°C y precipitaciones cercanas a los 2 milímetros, seguidas por lluvias débiles en las horas subsiguientes y vientos con ráfagas de hasta 34 km/h.