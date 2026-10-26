Expo Bovinos 2026 en Junín de los Andes: la apuesta por los jóvenes que quieren seguir en el campo

El ministro Guillermo Koenig y la presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén, Cecilia de Larminat, participaron de la Expo Bovinos, con eje en la producción ganadera y el acompañamiento a las nuevas generaciones. Foto: Juan Savio.

La XV Expo Bovinos del Neuquén cerró el domingo 25 de octubre en Junín de los Andes con créditos provinciales por $278 millones (unos US$179.000) para la compra de reproductores, además de actividades técnicas y propuestas para acercar a los jóvenes a la ganadería.

Un total de 12 productores accedió al financiamiento del Centro PyME-Adeneu para adquirir 17 toros, 53 vaquillonas para entorar y ocho preñadas. En el remate se vendieron 48 toros de las razas Hereford y Angus. Los créditos provinciales alcanzaron a un tercio de los reproductores comercializados.

La línea seguirá vigente hasta el 8 de diciembre, con un tope de $75 millones por beneficiario y $12 millones por toro. El plazo de devolución es de 12 meses, con hasta seis meses de gracia.

La exposición también reunió a unos 80 jóvenes en la primera Mesa del Campo Joven, donde debatieron sobre arraigo, conectividad, infraestructura e inseguridad rural, con el objetivo de generar oportunidades para quienes buscan continuar vinculados a la actividad.

Agua, perros sueltos y seguridad rural

La agenda institucional incluyó la 11.ª Mesa de Trabajo del Campo Neuquino, con la participación de representantes de la Sociedad Rural, productores, funcionarios provinciales y referentes del Ministerio Público Fiscal.

Durante la reunión se abordaron tres problemáticas que preocupan al sector: el uso del agua para la producción, los daños provocados por perros sueltos y la seguridad en las zonas rurales.

En relación con el recurso hídrico, las secretarías de Ambiente y Producción propusieron realizar recorridas técnicas durante las próximas semanas para evaluar situaciones particulares y elaborar propuestas de adecuación de la normativa vigente.

La ganadería neuquina tuvo su punto de encuentro en una nueva edición de la Expo Bovinos. Foto: Juan Savio.

Por los daños ocasionados por perros sueltos, se acordó avanzar en una reunión con los organismos y actores involucrados para impulsar una campaña conjunta de comunicación y concientización.

En materia de seguridad rural, los fiscales jefes asumieron el compromiso de mantener contacto directo con los productores de sus respectivas regiones. Además, se propusieron nuevas reuniones regionales para mejorar la coordinación y las respuestas frente a los delitos rurales.

Desde la Sociedad Rural del Neuquén remarcaron la importancia de sostener estos espacios de diálogo, aunque también señalaron la necesidad de alcanzar avances concretos en cuestiones que el sector plantea desde hace tiempo.

Capacitación y nuevas tecnologías para producir

La formación técnica tuvo un lugar central en la exposición. Antes de la apertura oficial se desarrolló un curso teórico-práctico de inseminación artificial, que reunió a 15 participantes de distintas localidades de Neuquén y Río Negro.

Durante tres jornadas, los asistentes combinaron contenidos teóricos con prácticas en la manga para incorporar herramientas vinculadas con esta técnica reproductiva.

La programación también incluyó charlas sobre alambrados eléctricos, trazabilidad electrónica, inseminación artificial masiva, análisis de suelos, fertilización, drones y estrategias que integran producción y conservación.

El domingo, las actividades continuaron con una exposición sobre bienestar animal a cargo del INTA y una demostración en pista sobre el uso de drones agropecuarios.

La incorporación de tecnología y la actualización de conocimientos fueron presentadas como herramientas para mejorar la eficiencia productiva y acompañar los desafíos de la actividad ganadera.

El Concurso Tromen acercó a los jóvenes a la producción

Otra de las propuestas destacadas fue el Concurso Tromen, una iniciativa que permite a niños y jóvenes participar de la recría de animales con acompañamiento de profesionales, docentes y familias.

El Concurso Tromen acercó a estudiantes de escuelas agropecuarias al trabajo ganadero. Foto: Juan Savio.

Los participantes, tanto de manera individual como a través de escuelas agrotécnicas, asumieron durante meses la responsabilidad del cuidado y seguimiento de los ejemplares. El proceso culminó con la presentación de los animales en la pista de la exposición.

El sábado se realizaron las juras de terneras y corderas, mientras que el domingo los ejemplares participaron del remate. Los fondos obtenidos contribuyen a cubrir gastos de alimentación, traslados y organización de futuras ediciones.

Juras, tradiciones y remate ganadero

La exposición también permitió mostrar el trabajo de selección y mejoramiento genético de los productores y cabañeros de la región. Durante el sábado se realizaron las juras de reproductores de las razas Hereford y Aberdeen Angus.

El remate fue uno de los momentos centrales de la XV Expo Bovinos del Neuquén. Foto: Juan Savio.

La programación incluyó, además, un encuentro de sogueros con una capacitación sobre tejido a lezna y botones, una propuesta orientada a preservar los oficios tradicionales del campo. La entrega de premios y una peña folclórica completaron las actividades del sábado.

El cierre comercial se realizó el domingo 25 de octubre con el remate a cargo de A. Neiman Servicios y Consignataria Paz Hermanos. La venta incluyó reproductores de exposición, animales generales, hacienda de invernada y ejemplares del Concurso Tromen.

Para facilitar las operaciones, la Sociedad Rural del Neuquén dispuso un servicio de flete conjunto desde Junín de los Andes hacia el norte provincial, destinado a trasladar los reproductores adquiridos por compradores de esa región.