Necrológicas de hoy, martes 27 de octubre de 2026

MONZON, ELSA AGRIPINA Falleció en Senillosa el día 25 de Octubre, a la edad de 64 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Av. San Martin 320, fueron inhumados a las 16:00hs. En el Cementerio local de Senillosa. SERVICIO SOCIAL CALF.

SERER, FRANCISCO (PACO) Directorio y Personal de La Perseverancia Seguros S.A., participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su Productor Asesor de Seguros, demostrando a través de todos estos años de relación, una constante dedicación, honestidad, profesionalismo y sobre todo su inigualable calidez humana. Acompañamos a su familia en este momento de dolor y elevamos una oración en su memoria.

GONZALEZ, RAUL EDGARDO Falleció en General Roca a los 77 años. Su esposa: Eva Susana Diaz. Sus hijos: Luis, Raúl, Claudio, Andrés y Ema, sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ESPAÑA, JUAN MARTIN Falleció en General Roca a los 32 años. Su esposa: Marianela Vilugron. Sus padres: Javier España y Alejandra Mastrostefano. Su hermana: Agustina España. Su hermano político: Ernesto Espina. Su abuela: Beatriz Touriñan. Tíos, primos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 13 a 17 en sala «A» del CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES (Evita y Ruta 6) recibirán sepultura en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

González, Max Facundo Falleció en Neuquén el día 23/10/26. Participan de su deceso su esposa Raquel, sus hermanos Silvia, Ulises, Sergio, sus cuñadas, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos

CASTILLO, IGNACIO Falleció el 25/10/2026.Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A., participan del fallecimiento del padre de nuestros compañeros Carlos Horacio y Ramón Antonio, acompañándolos a ellos y a sus familiares en este difícil momento.

IILLUMINATTI VDA DE TARIFA, LEONOR (LILA) Falleció en Allen el 25/10/2026 a los 93 años. Su hermana Lucía Illuminati y su sobrino Enrique Driussi, acompañan a sus hijas Betty, Mariela, Marinés y al resto de la familia rogando a Dios por el eterno descanso de su alma.Tía Lila, espero que estés de la mano del Tío Pepe y de tu hija Vivian.

CAVAGNA, MARIANO La Asociación Bancaria Seccional Río Negro Oeste y la Asociación Mutual Bancarios de Río Negro participan el fallecimiento de su afiliado y compañero. Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento ante tan irreparable pérdida.

España, Martín Falleció el 26 de octubre en la ciudad de General Roca. Desde Oldelval lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y acompañamos a Agustina y familia en este doloroso momento.