El mapa de la construcción en el próximo gran nodo exportador de petróleo y gas de la Patagonia

Las Grutas triplicó los permisos para obras comerciales: pasó de 17 expedientes en todo 2025 a 53 en lo que va de 2026. Foto: archivo.

La construcción en el ejido de San Antonio Oeste refleja dos dinámicas complementarias, con una actividad residencial y productiva en la ciudad cabecera y un fuerte movimiento turístico e inmobiliario en Las Grutas. A ese escenario se suman las expectativas por los proyectos energéticos y portuarios de la región.

Según los registros de la Secretaría de Planeamiento municipal, en lo que va de 2026 se contabilizaron 26.897 metros cuadrados de obra nueva entre ambas localidades, una superficie equivalente a unas 299 casas de 90 m², tomadas como referencia para una vivienda familiar.

Del total, el 65% corresponde a Las Grutas, con 17.453 metros cuadrados, y el 35% a San Antonio Oeste (SAO), con 9.444. Aunque 2026 todavía está en curso, la superficie registrada actualmente equivale al 74,7% de los 36.009 metros cuadrados contabilizados durante todo 2025, de los cuales el 67,2% correspondió a Las Grutas y el 32,8% a SAO.

Los permisos de obra distinguen dos perfiles entre Las Grutas y San Antonio Oeste

La evolución de las autorizaciones municipales refleja diferencias entre el perfil residencial y el comercial de cada localidad. Durante 2025, se registraron 291 expedientes de obra, de los cuales 189 correspondieron a Las Grutas y 102 a San Antonio Oeste. En lo que va de 2026, ya suman 194 expedientes, el equivalente al 67% del total del año anterior, con 145 en el balneario y 49 en la ciudad cabecera.

La principal diferencia aparece en el destino de las construcciones. En Las Grutas, los permisos residenciales pasaron de 171 en 2025 a 92 en lo que va de 2026, mientras que los comerciales subieron de 17 a 53, un aumento del 212%. En San Antonio Oeste, los expedientes residenciales bajaron de 89 a 38 y los comerciales, de nueve a ocho.

Planeamiento municipal también informó que, dentro del rubro comercial y empresarial, se contabilizaron 39 permisos para galpones y depósitos y otros 22 para comercios de uso cotidiano en SAO.

Dónde se concentra la construcción en San Antonio Oeste y Las Grutas

En San Antonio Oeste, las nuevas construcciones se distribuyen en diferentes sectores. Entre las zonas destacadas por Planeamiento aparecen Portal Punta Verde, en el sudeste; ARA San Juan, hacia el oeste, y el área comercial y empresarial ubicada sobre el camino a Las Grutas.

En el balneario, el movimiento se concentra cerca de los accesos norte y sur. A ese panorama se suma una situación que no queda reflejada en las estadísticas oficiales: la presencia de numerosas construcciones sin planos en el sector sur de Las Grutas.

Desde el municipio advirtieron que no pueden determinar la superficie de esas obras porque no cuentan con la documentación correspondiente, aunque visualmente identifican unidades de vivienda.

Los proyectos energéticos y el turismo generan expectativas de crecimiento en la costa de Río Negro

San Antonio Oeste registró 9.444 metros cuadrados de obra nueva en lo que va de 2026, según datos municipales. Foto: archivo.

El secretario de Planeamiento de San Antonio Oeste, Christian Berbel, vinculó el escenario con los cambios en la actividad turística y productiva de la región. Según explicó, los permisos en el centro urbano se mantuvieron estables en los registros anuales, aunque San Antonio Oeste experimentó una expansión urbana sostenida durante las últimas dos décadas.

Ese proceso estuvo acompañado por nuevos loteos para atender, entre otras necesidades, la demanda de vivienda social. A la vez, el funcionario señaló que las temporadas turísticas son cada vez más extensas y que parte de quienes llegan a trabajar o vacacionar terminan eligiendo la zona para establecerse de manera permanente.

“La nueva matriz productiva con el VMOS y el SESA incrementan la llegada de personas que llegan a la zona en busca de estas nuevas oportunidades para establecerse”, explicó Berbel.

Frente a esa perspectiva, el área de Planeamiento trabaja en nuevos desarrollos y en la ampliación de los centros urbanos, con el objetivo de encauzar el crecimiento dentro de las normas vigentes. La expansión plantea desafíos en infraestructura, servicios y ordenamiento territorial, especialmente ante una posible mayor demanda de suelo y vivienda.

Cómo impactan el turismo y la energía en el mercado inmobiliario en la costa de Río Negro

Natalia Pecot, martillera pública de la zona, distingue dos perfiles dentro del mercado inmobiliario del ejido. Mientras Las Grutas atrae a quienes buscan una propiedad para veranear, invertir o radicarse, San Antonio Oeste combina la demanda residencial con el comercio, los servicios y las actividades productivas.

“Las Grutas tiene una identidad muy marcada por el turismo. Es un destino que sigue despertando interés, no solamente para quienes buscan una propiedad de veraneo, sino también para quienes ven una oportunidad de inversión o incluso proyectan establecerse de manera permanente”, señaló. En ese escenario, consideró que el movimiento comercial responde a una perspectiva de actividad que excede los meses de verano y abre oportunidades para nuevos emprendimientos.

“Durante muchos años vimos a Las Grutas principalmente como un destino turístico de temporada, pero creo que esa mirada está cambiando”, sostuvo. Para Pecot, el desafío no pasa únicamente por sumar locales, sino por desarrollar propuestas gastronómicas, comerciales y de servicios que puedan mantenerse activas durante más meses del año.

En San Antonio Oeste, en tanto, las expectativas están vinculadas con el desarrollo energético y portuario, según Pecot. “Todo el desarrollo energético y portuario que se proyecta en nuestra región genera expectativas muy importantes”, afirmó. A su entender, esos proyectos, junto con el crecimiento del turismo, pueden impulsar la demanda de terrenos, viviendas, alojamientos y espacios comerciales.

Además, afirmó que “para que exista un crecimiento real y sostenido tiene que haber inversiones concretas, infraestructura, servicios y, fundamentalmente, demanda”. Ante ese escenario, San Antonio Oeste y Las Grutas tienen la posibilidad de consolidar sus perfiles y acompañar la llegada de nuevos residentes, visitantes y emprendimientos que impulsen la actividad durante todo el año.

Cuánto vale el m2 y las propiedades en Las Grutas en 2026 Según estimó Agustín Muñecas, empresario inmobiliario, los terrenos en zonas de relevancia turística y comercial se ubican entre los US$ 50 y los US$ 100 por metro cuadrado. Además, detalló que los valores más altos se encuentran en lotes frente al mar de nuevos desarrollos, como Villa Eugenio, donde pueden alcanzar los US$ 100 por m².

Mientras que Shirley Zaupa, vicepresidenta del Colegio de Martilleros de la Primera Circunscripción, detalló unos valores orientativos para quienes deseen comprar o vender una propiedad en Las Grutas. En la zona céntrica y los sectores cercanos al mar, el metro cuadrado se ubica entre los US$ 1.000 y los US$ 1.200, mientras que, en las zonas residenciales del lado opuesto al mar, desde la avenida Río Negro hacia el interior, oscila entre los US$ 700 y los US$ 800. La profesional sostuvo que los valores son de referencia y no constituyen una tasación. Cada operación depende de las características particulares del inmueble.

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