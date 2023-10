Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Zapala

En reiteradas oportunidades hemos insistido acerca de la independencia de los jueces al tiempo de decidir esto es que es indispensable que se rechace en todos los casos las resoluciones que tengan por objetivo beneficiar a alguna persona, aunque esta sea la vicepresidenta de la Nación.

En efecto el kirchnerismo acaba de concretar un conflicto de poderes en tanto en el Senado se le otorgó Acuerdo a la ex Juez Ana María Figueroa a pesar que se había decretado su cese en el Poder Judicial de conformidad a lo normado en la Constitución Nacional que establece que los jueces dejan de serlo cuando cumplen los 75 años de edad y no existió un pedido de prórroga antes de ese límite temporal no obstante lo cual el presidente Alberto Fernández culminó con el trámite ilegal concretado por el Senado firmando el decreto para que Ana María Figueroa siga siendo jueza por cinco años más.

La continuidad de la magistrada es sustancial para Cristina Fernández con quien se la vincula ya que la Cámara de Casación donde la jueza cumplía sus funciones debía resolver en dos causas claves a saber: Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Finalmente corresponde a la Corte Suprema de Justicia decidir si Ana María Figueroa retorna al cargo en la Cámara de Casación o se jubila por haber cumplido los 75 años de edad.