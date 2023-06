Corruptos y sin vergüenza

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Trump está siendo investigado por la Justicia de EE. UU. por más de treinta casos denunciados en su contra, saca a la palestra a su ex asesor presidencial, que recorrió el mundo para vociferar a la prensa mundial que Trump ha expresado que si gana la elección en noviembre visitará al presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Ha mentido tanto que pretende que lo tomemos en serio y ha dispuesto que su ladero y ex asesor presidencial “Bigote” Johon Bolton salga a decir ahora.

“Si el ex pte. Trump gana las elecciones en noviembre visitará al Pte. Nicolas Maduro en Venezuela”, ha dicho su ladero y ex asesor presidencial “Bigote” John Bolton.

No tienen un poco de verguenza…Trump ante el Congreso en pleno -como si fuera el papa de Roma- nombró presidente de Venezuela al “Muñeco” Juan Guaidó, estando Maduro al frente del gobierno elegido constitucionalmente. Amenazó a Venezuela con una intervención arrmada etc. etc.

Trump pinta de cuerpo entero la politica del imperio. Maduro acaba de entregar la vivienda número tres millones para su pueblo (totalmente equipadas) Hasta ha comprado una millonada de dólares en víveres y equipamiento al presidente Alberto Fernández a pesar de que como buenos amigos de los EE. UU. no le hemos devuelto el valioso avión Venezolano que a pedido de la DAIA fue secuestrado por nuestra Justicia y ahora ya por pedido de la justicia Norteamericana.

Yo pregunto¿Por qué no fueron a secuestrar el avión a Venezuela?