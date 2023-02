Cortes de energía en la región

Jorge Alfredo Guido, DNI 4.548.075

Cipolletti

Si Ud. no se queja entonces no se queje. Los cortes de energía en Cipolletti y en mi Barrio (Los Tilos) son muy frecuentes, en algunas temporadas varios por semana. Ante esta situación me dirigí al EPRE personalmente en la calle 9 de Julio por el reclamo del servicio y quien me atendió me dijo que los reclamos son por la página web. Pretendí presentar el reclamo allí y no se puede porque da un mensaje sistemático de error. Como existían varios correos electrónicos hice el siguiente planteo:

“El reclamo es por las interrupciones de servicio que se viene registrando en mi vivienda y en el Barrio en general. El Domingo 08/01/23 hubo corte por la madrugada. El martes 10/01/23 hubo otro corte de servicio desde 21:46 hasta las 23:28. Tenia una videoconferencia programada con Australia durante la noche y no tenia señal por el corte, ni podía asegurar la carga de mi PC.

Resumiendo, los cortes han sido sistemáticos. En las tres manzanas todas las viviendas tienen conexión trifásica sectorizando los sectores por fases. Han existido cortes de algunas fases por lo que a veces no se detecta, porque no se está usando ese sector o porque es de noche. La otra cuestión es que he detectado que la tensión suele estar notoriamente por debajo de lo normal. La he medido con multímetro y suele estar por debajo de 190 volts. El transformador que suministra energía al Barrio está ubicado en la calle Limay entre JL Borges y JM Guido.

El EPRE no tiene registros de interrupciones y control de tensiones, por lo que debería colocar graforegistradores para controlar tensiones de línea en forma continua y registrar interrupciones de servicio. Otro vecino fue al EPRE con un reclamos similar y le dijeron que era necesario unificar un reclamos de varios usuarios . Entonces el EPRE se ha convertido en el representante de EDERSA ante los usuario y no el representante de los usuarios ante EDERSA.

El EPRE no hace controles de calidad del Servicio, no tienen registro de las interrupciones de servicio ni la variación de tensión en el tiempo. ¿Qué controlan? ¿Con la cantidad de empleados que tienen, cuánta energía generan?.

Una central como El Chocón tiene unos 35 empleados y la potencia de generación es 1200 MW. Las provincias amenazan con hacerse cargo de las Centrales de Generación. ¿Qué pasaría? Me imagino que si se rompe una turbina, le pondrían una palanca en el generador (como el arranque del Ford T) y el cardumen de empleados del EPRE la empujarían para que gire, emulando a los antiguos romanos cuando operaban las grúas de construcción.