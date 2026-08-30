Día del Archivero: iluminar el pasado para construir el presente y el futuro

Homenajeamos la labor de quienes cuidan, ordenan y salvan documentos importantes para la memoria de un país, ciudad. Esta tarea tuvo su origen con la creación del primer archivo de nuestro país en 1821, cuando el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, creó el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires.

El próximo 12 de septiembre, la ciudad capital neuquina cumplirá 122 años y resulta necesario destacar el apoyo que brindan los archivos en la búsqueda y consulta de información.

El Archivo Histórico Municipal cuenta con una valiosa colección de expedientes y documentos históricos, disponibles para historiadores, académicos, alumnos y público en general. Sabido es – y lo hemos recordado en varias oportunidades- que entre sus principales objetivos se encuentra conservar, inalterable y en orden, la documentación de más de treinta años que posee valor histórico para la ciudad, garantizando el acceso a investigadores, a la comunidad educativa y al público en general, de acuerdo con las normativas internas del Archivo.

También gestiona documentos y piezas de valor histórico provenientes de personas e instituciones públicas y privadas, y difunde la historia de la ciudad mediante publicaciones seriadas, exposiciones educativas y los distintos medios de comunicación. Entre sus funciones se encuentran organizar y poner en servicio la documentación histórica; asegurar la transferencia periódica de documentación de otros archivos administrativos y seleccionar aquella que se haya transformado en fuente histórica de información; clasificar el fondo documental histórico de acuerdo con los principios de la archivística; y describir la documentación incorporando nuevas tecnologías en materia informativa.

El Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Neuquén cumplió cuarenta años de vida. Fue creado mediante el Decreto N.º 0459, del 22 de abril de 1986, bajo la denominación de Archivo Central e Histórico, con dependencia de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, a través de la Dirección de Mesa General de Entradas. Con el crecimiento de la Municipalidad y el surgimiento de nuevas necesidades organizativas, en 1991 pasó a denominarse Dirección Archivo Central e Histórico.

En 1995 se fusionó la Dirección de Archivo Central e Histórico con la Dirección de Digesto, para conformar el denominado Centro de Documentación e Información Municipal. Durante el período comprendido entre 1999 y 2003, el Archivo estuvo vinculado a la Secretaría de Cultura. En esos años adquirió independencia temática y fortaleció su tarea mediante exposiciones, documentales históricos, su presencia en instituciones escolares y publicaciones sobre la historia de la ciudad, realizadas en convenio con la Universidad Nacional del Comahue.

Actualmente, el Archivo Histórico Municipal depende de la Secretaría de Gobierno y Coordinación, Subsecretaría de Vinculación Ciudadana. Desde su creación hasta la actualidad, continúa ubicado en el segundo subsuelo del Palacio Municipal y posee un amplio y valioso fondo documental. Entre su patrimonio se encuentran 57 Libros Copiadores, que abarcan el período 1904-1969 y fueron emitidos por los Consejos Municipales de la época; 25 Libros de Actas, correspondientes al período 1906-1958, que documentan las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Consejos Municipales; 11 libros del Digesto Municipal, donde se encuentran las normas legales dictadas en el Municipio —ordenanzas, decretos y resoluciones—; y 15 copiadores de resoluciones y decretos.

A ello se suman 124 libros contables y 8.100 expedientes varios, correspondientes al período 1935-1954, que documentan las distintas gestiones realizadas por el Municipio y los vecinos. También conserva 495 expedientes de Tierras Fiscales, correspondientes al período 1905-1960. Se trata de documentación originada en los trámites realizados por los vecinos ante la Dirección de Tierras y Colonias para adquirir un lote fiscal.

En la documentación suministrada y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley N.º 12.665, se define como documentos históricos: “Los expedientes, memorias, oficios, comunicaciones, mapas, cartas geográficas relacionadas como asuntos públicos y expedidos o firmados o rubricados por autoridades civiles, militares o eclesiásticas en ejercicio de sus funciones. Las cartas privadas, memorias autobiográficas y comunicaciones entre particulares que, a juicio de la Comisión Nacional, tengan un interés público desde el punto de vista histórico”.

Anualmente agasajo a esta institución de la capital neuquina, por el valor de sus aportes para quienes intentamos, desde hace muchos años, reconstruir la historia de la ciudad, de la provincia y de la Norpatagonia. Tierra promisoria, como la imaginaron aquellos inmigrantes, nuestros ancestros, que vinieron con ansias de trabajo y con la esperanza de construir aquí un futuro.