Día del Niño y mascotas

Hernán Caire, DNI 5.262.288

NEUQUEN

He observando en televisión que el día del niño o infancias muchísima gente lo festejo adornado a su mascota en especial a los perritos con un sin fin de ropita y adornos como si fueran niños, incluso ví la imagen de una mujer, con una torta y una velita prendida arrimando a su perrito para que soplara la vela.

Es de esperar que no se le hayan quemado los bigotes al animal, pues por si es mujer no lo sabe los bigotes en un perrito/ya son muy importantes.

La estupidez es tan grande en muchísima gente que quiere humanizar a las mascotas.

Nada más tonto que eso, los perritos/tas son muy felices cuando están con otros de su especie.

Basta darse cuenta cuando un perro está tras las rejas de cualquier casa y pasa alguien por la calle con otro perro: el que está atrás de la reja ladra y llora, porque quiere estar en libertad e ir a jugar con el otro, ejemplo más claro que ese no existe.

Otra cosa que se me ocurre yo antes de disfrazar a una mascota comprar tortas y adornos, gastaría ese dinero en ayudar a algún merendero pues todos sabemos que hay muchos chicos que sufren de hambre y a mi mascota simplemente la sacaría a pasear y que juegue con los de su misma especie.