Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la media sanción del Súper RIGI

Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia.

Después de una sesión intensa de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del ley por el cual se crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI.

De esta manera la propuesta impulsada por el Gobierno nacional, obtuvo una media sanción y deberá pasar por el Senado para determinar su futuro.

El Súper RIGI logró la media sanción

El Súper RIGI es una iniciativa destinada a otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas. Según lo expresado por el Ejecutivo, ofrecerá mayores ventajas que el programa vigente con el fin de «garantizar la prosperidad del país, incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y consolidar el sendero de crecimiento sostenido».

Pese al escenario que se enfrentaba, el oficialismo logró imponerse y avanzar con el proyecto.

El debate culminó con la aprobación luego de que la normativa juntara 130 votos a favor contra 106 negativos y siete abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 12 votos a favor, 11 en contra, una abstención y un ausente.

Súper RIGI: así votaron los diputados de Neuquén

En Neuquén, el acuerdo comercial tantas objeciones y la votación fue en su mayoría, afirmativa:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo

(La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo

Súper RIGI: cómo votaron los diputados de Río Negro

Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Abstención

Abstención Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Súper RIGI: los votos del resto de las provincias de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente

(Provincias Unidas, Chubut): Ausente Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Negativo Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Negativo César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

En Santa Cruz fueron más los votos negativos:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo

(Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

Y finalmente en Tierra del Fuego: