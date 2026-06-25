Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la media sanción del Súper RIGI
El oficialismo logró la media sanción del proyecto del presidente Javier Milei que incentiva grandes inversiones en nuevas industrias. La iniciativa obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 13 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.
Después de una sesión intensa de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del ley por el cual se crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI.
De esta manera la propuesta impulsada por el Gobierno nacional, obtuvo una media sanción y deberá pasar por el Senado para determinar su futuro.
El Súper RIGI logró la media sanción
El Súper RIGI es una iniciativa destinada a otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas. Según lo expresado por el Ejecutivo, ofrecerá mayores ventajas que el programa vigente con el fin de «garantizar la prosperidad del país, incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y consolidar el sendero de crecimiento sostenido».
Pese al escenario que se enfrentaba, el oficialismo logró imponerse y avanzar con el proyecto.
El debate culminó con la aprobación luego de que la normativa juntara 130 votos a favor contra 106 negativos y siete abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 12 votos a favor, 11 en contra, una abstención y un ausente.
Súper RIGI: así votaron los diputados de Neuquén
En Neuquén, el acuerdo comercial tantas objeciones y la votación fue en su mayoría, afirmativa:
- Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo
Súper RIGI: cómo votaron los diputados de Río Negro
Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:
- Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Abstención
- Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
Súper RIGI: los votos del resto de las provincias de la Patagonia
En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:
- Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente
- Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
- José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
En Santa Cruz fueron más los votos negativos:
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo
- Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
Y finalmente en Tierra del Fuego:
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
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