El instituto educativo que forma a los profesionales del turismo en Bariloche y hoy duplica su matrícula

Profesionalizar oficios, pero además generar mano de obra calificada con una fuerte identidad regional. Ese fue el desafío para potenciar el turismo, la principal actividad turística de Bariloche y en 15 años, se consolidó. El Instituto Técnico Superior 4 de la ciudad cordillerana es el único en esa modalidad y orientación en la provincia. Funciona desde 2011 y en el último año, duplicó la matrícula.

El establecimiento de nivel superior abocado a la formación técnica profesional en turismo, hotelería y gastronomía es de gestión pública y depende del Ministerio de Educación de Río Negro. Funciona en el turno noche en el edificio de la Escuela de Hotelería, al este de Bariloche.

«La propuesta surgió ante la necesidad de formación profesional requerida por el sector socioproductivo local, entendiendo que la principal actividad económica de la ciudad es el turismo«, sintetizó María Carla Di Vito, directora del Instituto Técnico Superior de Bariloche.

Los estudiantes hacen prácticas en el instituto y en hoteles. Foto: Marcelo Martínez

Más allá de las tecnicaturas en Gastronomía, Hotelería y la de Guía Superior en Turismo que duran 3 años, en el último tiempo surgió la necesidad de diseñar propuestas más cortas consistentes en certificaciones profesionales. «La demanda de los jóvenes y adultos que estudian en el nivel superior requirió ajustar las propuestas a formatos más acotados de un año. Las competencias profesionales son diferentes en cada trayecto, pero todas apuntan a la formación de profesionales en turismo«, añadió Di Vito.

Ahora, por ejemplo, se otorgan certificaciones de cocinero profesional, de organizador de operaciones hoteleras y se brindan capacitaciones laborales -como el taller de elaboración de chocolate artesanal, de anfitrión turístico, trabajador de la montaña o zonas agrestes- que demandan apenas un cuatrimestre o semestre.

«De esta forma, buscamos profesionalizar actividades laborales que forma parte de la identidad regional», señaló.

Con estas nuevas propuestas, el Instituto Técnico Superior de Bariloche duplicó la matrícula en el último año y hoy, supera los 400 estudiantes. Lo atribuyen a que las carreras fueron diseñadas desde el seno de la escuela en base a la demanda local.

«Sucede que estamos directamente vinculados al mundo de trabajo. Todos los planes de estudio se centran en la formación basada en prácticas profesionalizantes. Desde primer año, los estudiantes hacen prácticas internas y externas para aproximarse al mundo laboral», dijo y consideró que «la infraestructura de nuestra escuela es modelo en el país, con restaurante y hotel abiertos al público. Ello permite que los estudiantes realicen prácticas con comensales y huéspedes reales».

La recepción de un hotel improvisdada en un aula. Foto: Marcelo Martínez

A su vez, los estudiantes realizan prácticas en los hoteles más reconocidos de la ciudad, a partir de convenios con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche y la Asociación de Hoteles de Turismo Bariloche.

El Instituto Técnico Superior 4 ofrece 60 vacantes por carrera y 40 para los cursos. Al no contar con un edificio propio, las clases se extienden de las 18.30 a la medianoche (durante el día, funciona la escuela de nivel medio).

Simulación

Semanas atrás, la institución montó un aula taller que simula la recepción y la habitación de un hotel para representar situaciones laborales reales. Se puso en marcha en un espacio deshabitado que fue reparado y ambientado por la Asociación Cooperadora del instituto. En tanto, varios hoteles de la ciudad donaron equipamiento, sábanas y toallas, secadores, frigobar, caja fuerte, perchas y mobiliario.

El instituto cuenta con una planta de 52 docentes en cada cuatrimestre. Di Vito también resaltó que la mayoría son «profesionales en ejercicio en el sector turístico lo que aporta un valor agregado a la formación profesional en el nivel superior». «Los profesores tienen vasta experiencia en el mundo del trabajo. Tengo un gran equipo de trabajo posibilitó la creación de este nuevo entorno formativo. A partir de estos logros colectivos, nuestra institución apuesta a la educación pública de calidad como clave para la transformación social», concluyó.