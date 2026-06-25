El norte de la Patagonia amaneció congelado: Neuquén y Bariloche se ubicaron entre las 10 ciudades más heladas del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el ranking que mide las temperaturas de todo el país y ubicó a dos ciudades del norte de la Patagonia entre las 10 primeras. La ciudad que encabezó el la lista marcó una sensación térmica de -8.4°C. Mirá el detalle.
El invierno llegó con temperaturas extremas y el norte de la Patagonia amaneció congelado este cuarto día de la semana. En este sentido, el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a Neuquén capital y a Bariloche entre las ciudades más frías del país.
El ranking actualizado de las ciudades más frías de Argentina
El informe actualizado a las siete de la mañana, ubicó en primer lugar a Esquel, Chubut, por tener a esa hora una temperatura de -4°C y una sensación térmica de -8,4°C.
En segundo lugar se posicionó Malargüe, Mendoza, con -1.6°C y tercero, Bariloche que registró una temperatura de -1,2°C.
Neuquén se ganó el cuarto lugar con su ciudad capital por tener una temperatura de -0.6°C; Villa Reynolds (San Luis) se posicionó quinta; Río Grande (Tierra del Fuego) sexta; San Juan séptima ya con una temperatura por encima de los 0°C y el top 10 se completó con: Comodoro Rivadavia (Chubut), Santa Rosa (La Pampa) y Trelew (Chubut).
La temperatura en Bariloche y Neuquén
El pronóstico del tiempo, actualizado a las 8, mostró un leve ascenso de la temperatura. En el detalle se indicó que Neuquén registró una temperatura de -1°C con vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sudeste. Por la tarde se prevé que ascienda hasta alcanzar los 12°C.
En tanto en Bariloche, el organismo anticipó las siguientes condiciones:
- Temperaturas: Máxima de 7°C | Mínima de -2°C.
- Mañana: Temperatura de -2°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.
- Tarde: Temperatura de 7°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas.
- Noche: Temperatura de 3°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias/nevadas) con ráfagas de 42 – 50 km/h.
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