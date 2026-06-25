El norte de la Patagonia amaneció congelado: Neuquén y Bariloche se ubicaron entre las 10 ciudades más heladas del país

El ranking de las ciudades más frías. . Foto: Mati Subat

El invierno llegó con temperaturas extremas y el norte de la Patagonia amaneció congelado este cuarto día de la semana. En este sentido, el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a Neuquén capital y a Bariloche entre las ciudades más frías del país.

El ranking actualizado de las ciudades más frías de Argentina

El informe actualizado a las siete de la mañana, ubicó en primer lugar a Esquel, Chubut, por tener a esa hora una temperatura de -4°C y una sensación térmica de -8,4°C.

En segundo lugar se posicionó Malargüe, Mendoza, con -1.6°C y tercero, Bariloche que registró una temperatura de -1,2°C.

Neuquén se ganó el cuarto lugar con su ciudad capital por tener una temperatura de -0.6°C; Villa Reynolds (San Luis) se posicionó quinta; Río Grande (Tierra del Fuego) sexta; San Juan séptima ya con una temperatura por encima de los 0°C y el top 10 se completó con: Comodoro Rivadavia (Chubut), Santa Rosa (La Pampa) y Trelew (Chubut).

La temperatura en Bariloche y Neuquén

El pronóstico del tiempo, actualizado a las 8, mostró un leve ascenso de la temperatura. En el detalle se indicó que Neuquén registró una temperatura de -1°C con vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sudeste. Por la tarde se prevé que ascienda hasta alcanzar los 12°C.

En tanto en Bariloche, el organismo anticipó las siguientes condiciones: