El invierno se hace sentir en la Patagonia: alerta por nieve en la cordillera y viento con ráfagas intensas en el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se acerca un fin de semana con días complicados y de mucha presencia de viento, pero para la previa lanzó una alerta amarilla que tendrá mayor impacto en la región cordillerana.

La advertencia es por nieve, un temporal que podría combinar viento y hasta precipitaciones. A su vez, el organismo informó cómo serán las condiciones para la región del Alto Valle.

La cordillera de Neuquén y Río Negro bajo alerta por nieve

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este viernes el área será afectada por nevadas de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual», detalló y agregó que a su vez, «no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.».

Las horas más complicadas será durante la noche. El pronóstico precisó que estás serán las condiciones en ciudades turísticas como Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 8°C | Mínima de -2°C.

Máxima de 8°C | Mínima de -2°C. Mañana: Temperatura de -2°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

Temperatura de -2°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas. Tarde: Temperatura de 8°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas.

Temperatura de 8°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas. Noche: Temperatura de 3°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias/nevadas) con ráfagas de 42 – 50 km/h.

San Carlos de Bariloche (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 7°C | Mínima de -2°C.

Máxima de 7°C | Mínima de -2°C. Mañana: Temperatura de -2°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

Temperatura de -2°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas. Tarde: Temperatura de 7°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas.

Temperatura de 7°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas. Noche: Temperatura de 3°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias/nevadas) con ráfagas de 42 – 50 km/h.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

General Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 12°C | Mínima de -1°C.

Máxima de 12°C | Mínima de -1°C. Mañana: Temperatura de -1°C, vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominante hacia el Sudeste . Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.

Temperatura de -1°C, vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominante hacia el Sudeste . Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas. Tarde: Temperatura de 12°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.

Temperatura de 12°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas. Noche: Temperatura de 7°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)