Dr. Horacio Lores, médico y director del hospital de Andacollo

Lores nació en Lanús el 16 de julio de 1939, hijo de inmigrantes gallegos llegados a la Argentina en los primeros años del siglo XX. Sus cuatro abuelos permanecieron en España y por eso no llegó a conocerlos. Sus padres venían con escasa instrucción, como era casi una constante en los inmigrantes.

Su madre trabajó como mucama en casas de ricos y su padre como marino mercante. Lores cursó estudios primarios y secundarios en escuelas del estado nacional y luego de medicina en la Facultad de Medicina de la UBA. Se recibió de médico el 23 de marzo de 1964.

Ingresó cuando era Decano el Dr. Florencio Escardó, y egresó cuando lo era el Dr. Osvaldo Fustinoni, tiempos de gran prestigio y progreso de la facultad. Hizo el servicio militar en 1959 en Campo de Mayo.

Apenas recibido, junto con su amigo Dr. Osvaldo Pellín, ingresó al Hospital Regional de Mar del Plata para hacer el Internado rotatorio.

Para ejercer viajó a la provincia de Neuquén, donde fue recibido por el diputado provincial Enrique Lopatín, de Loncopué. Recuerda el Dr. Lores el afecto que le brindó la familia Lopatín, y el asesoramiento, que fue de gran importancia para conocer aspectos de la provincia.

Fue nombrado el 26 de junio de 1965 como director y único médico del Hospital de Andacollo; pero no existía ningún hospital. En efecto, el municipio había cedido una pequeña casita de adobe con 3 pequeños ambientes donde viviría, armaría un consultorio y un depósito de medicamentos; allí venían trabajando desde hacía varios años la enfermera Cesarina Coletti y el enfermero Tito Armando González, seres abnegados que formaban un pequeño equipo de trabajo que lo llenó de orgullo.

Andacollo no contaba con electricidad ni agua corriente. La pobreza era extrema, abundaban las enfermedades trasmisibles, bocio endémico, hidatidosis, tuberculosis, micosis y parasitosis. Un denominador común era la desnutrición. La mortalidad infantil superaba el 120 por mil.

Durante un tiempo, Lores fue también intendente de la pequeña localidad de 400 habitantes que marcó para siempre su vocación por la medicina social.

Allí conoció a una joven maestra proveniente de Córdoba Sra. Blanca G. Aguilera con quien se casó en 1968 y tuvieron cuatro hijos y diez nietos. Posteriormente, con el bagaje de experiencia obtenida, fue trasladado a Villa La Angostura, en donde había un hospital con 9 camas de internación, 3 enfermeras y personal de servicio. El trabajo médico lo compartió con dos excelentes colegas, el Dr. Miguel Gandolfo primero y el Dr. Miguel Nichela luego.

Recuerda a la Enfermera Margarita Diez siempre dispuesta al trabajo con esmero y mucha capacidad.

Luego trabajó durante unos meses en el Hospital de Junín de los Andes, era un establecimiento importante, en donde trabajaban tres médicos: los Dres. Cerella, De Otto y Bega.

Por aquellos años existía un excelente plantel de enfermería y servicios generales en la provincia. El Dr. Enrique Zabert, neumonólogo, fue pilar de la lucha antituberculosa, una enfermedad de altísima prevalencia, y contra hidatidosis.

El Dr. Roberto Raña, prestigioso hematólogo, y el Dr. Rafael Scuteri, patólogo, preclaros referentes. Entre 1969 y 1970 se puso en marcha el Plan de Salud Provincial.

Lores formó parte del primer equipo, bajo la conducción de los Dres. Néstor Perrone y Elsa Margarita Moreno. Fue pilar del Plan el cambio conceptual del hospital, que dejó de ser una institución cerrada que no promovía demanda y atendía en horarios reducidos a un establecimiento abierto. Prolífica tarea del Dr. Lores, quien se desempeñó en el nivel central en las áreas de Epidemiología, Maternidad e Infancia, Dirección de Atención Médica y Dirección General de Salud. Fue director del Hospital Bouquet Roldán.

En el período de gobierno 1983 a 1987 de Felipe Sapag, fue nombrado Subsecretario de Salud; fue consultor primero en la Representación de OPS y luego en Lima, Perú.

En 1991 asumió como Ministro de Salud y Acción Social, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad. Posteriormente, dirigió durante 7 años el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Fue Senador Nacional por Neuquén, perteneciendo, como en toda su vida política, al Movimiento Popular Neuquino desde su afiliación en 1966 luego de conocer en Andacollo al Gobernador Felipe Sapag y al Senador Nacional Elías Sapag.

Hoy, Horacio Lores se encuentra transitando la vida rodeado de sus afectos y con el recuerdo de aquellos primeros años en donde todo estaba por hacerse. Nuestro homenaje por ser profesional y político fundamental durante los años de conformación del Neuquén.