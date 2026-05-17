La gestión contenida y la campaña en marcha

El viernes, el gobernador Weretilneck reunió en la Residencia a su Gabinete. Foto: Pablo Leguizamón.

Piloto automático para el Gabinete, concentrado en garantizar los servicios esenciales y en neutralizar conflictos.

Mientras tanto, el gobernador Weretilneck buscará revitalizar la gestión con sus giras y el impulso de las inversiones petroleras. El refuerzo territorial quedará supeditado, en gran medida, a la pretendida reactivación partidaria.

Los ingresos nacionales siguen en retroceso y Hacienda amortigua parcialmente esa caída con un alza en la recaudación propia, que en el primer trimestre creció un 7,1% en términos reales. Además, se cumple con los adelantos de coparticipación otorgados por Nación y, en la última semana, Río Negro percibió 45.000 millones de pesos. Deben restituirse a partir de agosto, pero permiten atravesar la coyuntura mientras se esperan ingresos más estables y genuinos.

La negociación y un mes menos

El Ejecutivo ratificó su diseño de actualización salarial anclado a la inflación. El mecanismo ya se aplicó durante el primer cuatrimestre, con incrementos bimestrales, y ahora se propone extenderlo entre junio y septiembre, con subas previstas para los salarios de junio y agosto.

La ingeniería de la negociación dejó una curiosidad política y matemática: el segundo tramo incluye septiembre, y los esquemas salariales cubren ocho meses. Un mes -mayo- parece haberse extraviado. Ese detalle seguramente reaparecerá en futuras discusiones paritarias.

Entre enero y abril, los salarios estatales subieron un 11%, mientras que la inflación nacional alcanzó el 12,3%. La brecha se amplía si se observa el último año: desde marzo de 2025, los haberes crecieron un 25%, y la inflación acumuló un 37%. El desfasaje se produjo en el último trimestre del año pasado, cuando no hubo incrementos. Es cierto, también, como dice el Gobierno, que la ecuación en el 2024 fue distinta: los aumentos de haberes se ubicaron por encima de los índices inflacionarios.

Weretilneck mantiene relativamente controlado el frente sindical. Su relación con ATE es el sostén de esa estabilidad, apalancada en el vínculo con su mandamás, Rodolfo Aguiar. Hoy no se registra interlocución real con el resto de los gremios. UPCN se retiró del Consejo de la Función Pública y Unter sostiene una postura abiertamente confrontativa.

La movilización de JSRN y el arranque de Soria

La cuestión gremial se introdujo el viernes en la reunión de Gabinete. Pero la novedad del encuentro estuvo en que Weretilneck evitó su habitual arenga política. Ocurre que la tarea de agitar la estructura quedó en manos de la nueva conducción de JSRN, encabezada por Rodrigo Buteler, que prepara un acto y gran movilización para el 30 de mayo en Cipolletti. Asunciones y muestra de volumen político.

El trajín y las críticas oficialistas también obligaron a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, a ponerse en marcha. Pensaba comenzar con la campaña a la Gobernación “después del Mundial”, pero alteró sus plazos. Sus primeros desplazamientos generaron ruido en distintas tribus.

La UCR, socia de JSRN, quedó incómoda cuando el presidente de la Juventud Radical, Facundo Tapia Blanco, se mostró dispuesto a «dialogar» con Soria sobre un eventual frente político.

En el PJ, las acciones individuales de la jefa comunal inquietaron y, por eso, el miércoles, su presidente, Sergio Hernández, fue a Roca y se juntó con ella para coordinar movimientos. Así se confirmó un llamado amplio de dirigentes peronistas y aliados para el 6 de junio en Choele Choel. Allí, Soria contará su estrategia y se definirán los actores del armado. Otra actitud de la roquense: el viernes fue al aniversario de Lamarque y se reencontró con sus pares peronistas.

Mientras tanto, Aníbal Tortoriello administra sus fases y evita caer en la ansiedad que domina a otros espacios.

Hay otros que juegan y se muestran, como el vicegobernador Pedro Pesatti y el exintendente Gustavo Gennuso.

La carrera, por ahora, parece más de posicionamiento que de definiciones. Pero la campaña se despereza antes de tiempo.