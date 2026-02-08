ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Cartas

El destino del avión venezolano

Carta de Lector

Por Carta de lector

Juan Carlos Malgesini
DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

El gobierno de Javier Milei entregó recientemente a la justicia de EE.UU. el Boeing 747 de la empresa comercial estatal venezolana que fuera secuestrado en Buenos Aires y de tenida su tripulación sin motivo judicial ni administrativo alguno.

Todo ocurrió por una denuncia de la DAIA, según versiones. Luego de que nuestra Justicia realizara averiguaciones, detuviera a la tripulación y allanara la aeronave venezolana, pasaron una infinidad de meses, con el agravante de que la tripulación y empleados de la empresa propietaria del avión incluida una mujer, estuvieron bajo vigilancia y por un tiempo sin documentos, retenidos en un juzgado argentino. Un buen día les fueron devueltos sus papeles y pertenencias, y sin procedimiento legal alguno fueron autorizados a dejar nuestro país, aunque sin el avión.

Días o semanas después la aeronave fue entregada alegremente a la Justicia de EE.UU., que luego de retirarla procedió a desguazarla totalmente, por lo que Venezuela denunció un secuestro y reclamó por daños una indemnización de aproximadamente 80 millones de dólares.


Temas

Venezuela

Juan Carlos Malgesini
DNI 4.673.429

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios