El destino del avión venezolano

Juan Carlos Malgesini

Puerto de San Antonio Este

El gobierno de Javier Milei entregó recientemente a la justicia de EE.UU. el Boeing 747 de la empresa comercial estatal venezolana que fuera secuestrado en Buenos Aires y de tenida su tripulación sin motivo judicial ni administrativo alguno.

Todo ocurrió por una denuncia de la DAIA, según versiones. Luego de que nuestra Justicia realizara averiguaciones, detuviera a la tripulación y allanara la aeronave venezolana, pasaron una infinidad de meses, con el agravante de que la tripulación y empleados de la empresa propietaria del avión incluida una mujer, estuvieron bajo vigilancia y por un tiempo sin documentos, retenidos en un juzgado argentino. Un buen día les fueron devueltos sus papeles y pertenencias, y sin procedimiento legal alguno fueron autorizados a dejar nuestro país, aunque sin el avión.

Días o semanas después la aeronave fue entregada alegremente a la Justicia de EE.UU., que luego de retirarla procedió a desguazarla totalmente, por lo que Venezuela denunció un secuestro y reclamó por daños una indemnización de aproximadamente 80 millones de dólares.

