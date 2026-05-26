Kiran Sharbis, del barrio Confluencia de Neuquén al set de El Encargado: un video de Tik Tok y siete días en la calle

Kiran Sharbis se crió en el barrio Confluencia, a orillas del río Neuquén, en la margen sureste de la ciudad, unos pocos kilómetros antes de la confluencia con el Limay. Pero eso fue hace muchos años, cuando el barrio aún estaba rodeado de chacras, no había agua potable y la calefacción invernal era más bien escasa. Por eso, y por otras cosas más, Kiran sabía de inclemencias. ¿Qué tan malo entonces podría ser dormir una semana en un aeropuerto?



Con una carrera forjada en el audiovisual comunitario de su ciudad, Kiran Sharbis supo cómo llegar a las grandes ligas de la industria: en 2022, lo contactaron para participar de la segunda temporada de El Encargado, el exitosa serie de Disney+ protagonizada por Guillermo Francella y Gabriel Goity.



Es curioso el modo en que el actor neuquino fue descubierto por la producción de la serie: lo vieron en un videito que el propio Kiran había subido a Tik Tok haciendo de marginal en un proyecto de cine comunitario en el barrio Confluencia, su barrio.

Kir Sharbis: Vivir en la calle, actuar en Disney



Kiran Sharbis participó en tres de las cuatro temporadas de El Encargado: en la segunda y en la cuarta, estrenada hace unas pocas semanas. En la tercera temporada, sus escenas quedaron fuera del corte final. Su personaje fue siempre el mismo, un cartonero que frecuenta el edificio en el que trabaja Eliseo y con el que forja cierta amistad.



Pero, a diferencia de las anteriores experiencias, esta vez, el actor tomó una decisión algo extrema: vivir aquella semana en Buenos Aires en situación de calle, yirando por la zona de Palermo y durmiendo en Aeroparque.

Kiran Sharbis, «el cartonero» sin nombre, durante la escena que compartió con Guillermo Francella en la cuarta temporada de El Encargado.



“Fue una opción”, dice Kiran Sharbis hablando con Río Negro. “Fue como decir, bueno, tengo poco dinero, pero tengo la opción de ir a la casa de amigos, familiares. Pero por otro lado, estoy haciendo un personaje que tiene que ver con un hombre en situación de calle ¿qué pasa si no voy a molestar a mis amigos, a mis familiares? Y darle a mi personaje una organicidad desde ese lugar . Tengo una buena excusa para dormir en esa situación, para estar en esa situación”.



“Es una situación difícil dormir en la calle, pero, por otro lado, pensaba, yo crecí en el barrio Confluencia, en Neuquén. No había ni agua potable, no había calefacción. El frío, en las chacras, en el invierno es durísimo. Antes hacía más frío en el invierno cuando eran muchas chacras, era más difícil todavía. ¿Por qué me va a costar eso? No pasa nada, me voy a Aeroparque, me voy a otro lado, lo que sea. No va a ser un problema y me va a ayudar con el personaje. Así que tomé esa decisión”.

“El actor de bolo es ese personaje que no tiene una gran trascendencia en la serie, pero que espera de vos que hagas lo que pide la escena con eficacia”. Kiran Sharbis, actor y realizador audiovisual neuquino.



Kiran sabe perfectamente qué lugar ocupa en la producción de una plataforma internacional. Antes de El Encargado, había participado de Entre Hombres, producida por HBO. Allí también tuvo un rol secundario que hay que saber llevar. “Fui haciendo un montón de cosas que es lo que quería”, dice sobre su experiencia en la calle ocurrida durante la primera semana de abril del año pasado.



“Como son participaciones muy chicas, me parece que es como un ingrediente que uno aporta. La centralidad de la serie la llevan otros personajes, otros actores. Entonces es como una responsabilidad del actor de bolo saber hacer exactamente lo que esperan de uno. El actor de bolo es lo que yo a veces hago en las series. Es ese personaje que no tiene una gran trascendencia en la serie, pero que está en un capítulo en el cual cuando llegás a grabar no tenés un gran contacto con el director porque la gente que te contrata, a las plataformas que te contrata, espera de vos que lo definas bien, que lo hagas bien. No quieren que vayas a tirarle interrogantes, preguntas, problemas porque ellos van a estar ocupados con un montón de cosas que tienen que ver con el actor principal, con las luces, con la estética, con los tiempos, con la producción, no con un actor de bolo”.

Kiran Sharbis, «el cartonero» sin nombre, durante la escena que compartió con Guillermo Francella en la cuarta temporada de El Encargado.



“Si vos llegás con tu problema, le cargas algo a la producción y el que hace un bolo es como el pateador del fútbol americano. Ese chabón que está sentado en el banco todo el tiempo y cuando su equipo hace un touchdown, entra, patea y se va de vuelta. Imagínate si el chabón, que patea solo, que no tiene resistencia, le pega a la tierra o le tira a la mierda. Es para matarse (risas). Todo el mundo espera que la meta. El bolo es eso mismo: si sos un actor profesional tenés que hacerlo bien, tenés que tener tu propuesta y ser efectivo. Tengo que ser efectivo para que los demás no tengan que sumar un problema más y que lo que yo aporte sirva a esa estructura. Entonces tenés que dar les vos una propuesta”.

Kiran Sharbis, en El Arrullo de la Araña (2015), coprotagonista del film de José Celestino Campusano que compitió oficialmente en Mar del Plata.



Kiran entendió que esa era la forma de trabajar en estas grandes producciones desde el lugar que a él le tocaba hacerlo. Si bien se trata de breves apariciones, deben ser efectivas y bien resueltas. “Eso lo vengo haciendo desde hace un montón y me ayuda porque permite que a veces confíen en vos sin necesidad de pasar por tantos procesos. Lo que lo vas a poder resolver, aunque no seas un crack. Como yo no soy un crack, no puedo darme gustos, lujos de hacerme el canchero, de sobrar la situación, de querer sobresalir por demás en ese breve momento en que aparezco en escena. No me convocaron para eso y lo tengo muy claro”.

P: ¿Cuántos días fueron a la intemperie y dónde pasaste las noches finalmente?

R:Trataba, por ejemplo, de estar al intemperie, para comer y todo eso, pero para dormir buscaba lugares que estén como un refugio. Y busqué una semana, que eran más o menos los días que yo tenía para grabar. Y después cuando llegué al set, estaba con el tono, el cuerpo con el frío se va tensando. En la serie cuando vi el primer plano que salgo, la cara estaba distinta. Estaba eso que busqué.



Un lugar donde podía dormir era Aeroparque, por ejemplo. Entonces iba y tenía como un centro ahí. Después estaba en Palermo, trataba de moverme cerca de esos lugares, porque el tema de la seguridad también es un poco complejo y no me animé a extremar la situación.

Kiran Sharbis, «el cartonero» sin nombre, en una escena de la cuarta temporada de El Encargado, frente al edificio de Eliseo, el personaje de Guillermo Francella.



Una persona que está en situación de crisis va buscando puntos. Entonces lo que yo observaba cuando estaba en ese lugar es cómo se movían, qué hacían. Entonces, por ejemplo, veía que un mate iban a pedir a tal lado. Entonces yo hacía lo mismo, veía cómo se iban moviendo, se salen para un lado, para el otro. Trataba de imitar todo eso. Porque hay gente que está en esa situación y vos ves cómo se van manejando. Si se acostaban a tal hora, a tal hora me acostaba yo también.



Traté de no hablar con la gente, por ejemplo. De no ir a visitar a nadie. Aprovechando que estaba en Buenos Aires, tuve un par de reuniones que tenía ver con temas del cine, con gente que estamos trabajando en proyectos, pero no dije nada. Me reuní, trabajamos, y después volví al tema (risas). Traté de no visitar a nadie, no llamar a nadie. Caminar solo, moverme en soledad. Para mí fue toda una experiencia. Es muy difícil que pueda estar en una quinta temporada. Pero, si sucediera, volvería a hacer lo mismo. Hasta quizás arriesgue un poquito más.

De Confluencia a Disney



¿Cómo llegó Kiran Sharbis a la producción de El Encargado? Por Tik Tok. Alguien lo vio allí, le dio me gusta, tomó nota y, cuando tuvo que resolver sobre quién haría del cartonero al que Elieso le da cosas inútiles como un par de canilleras de hockey (eso sí, están nuevas, le dirá el personaje de Francella), recordó aquella escena en la que un actor personificaba a un borracho de barrio marginal, tirado en la tierra abrazado a una botella entre perros vagabundos. Ese fue su casting, dice Kiran entre risas.

Kiran Sharbis, en la miniserie Entre hombres (2021), de HBO.



“Yo trabajé en el programa de cine con vecinos neuquinos como director y en un momento tuvimos una capacitación de cine. Vino Julio Midú, que en ese momento, en 2018 estaba en el Incaa y nos dio la capacitación sobre cómo hacer cine comunitario en los barrios. Y en el marco de esa capacitación hicimos un cortometraje para el barrio Confluencia. En un momento, estábamos con los vecinos y faltaban actores. Había que hacer de un par de vecinos del barrio que lo bardeaban un poco al protagonista del cortometraje. Me preguntaron si no me animaba a ser uno de esos amigos y yo dije sí. Y en ese momento Luis Pugni, que era un compañero mío en la capacitación, propone cambiar esos personajes por el de un borrachito medio quilombero y me propone hacerlo yo. Quizás lo dijo en broma, no lo sé, y yo dije sí. Yo tengo muy metido el sí en la cabeza. Y de forma inmediata me empecé a tunear, me puse en el lugar para ser como el muchacho en situación de calle, le pregunté algo a Julio cómo era la situación del personaje y ahí lo hice. Fue muy loco porque cuando lo hice enseguida los perros que andaban por ahí se me vinieron y me empezaron a rodear, todo de manera muy espontánea. Hicimos el cortometrajes y yo corté esa escena y la subí . Tuvo muchas visualizaciones. En TikTok incluso pedía una segunda parte ¡queremos ver la segunda parte! (risas). La gente de Disney luego me dijo que habían visto esa escena”.

Kiran Sharbis, en una escena de El Azote, el filme de José Celestino Campusano que protagonizó.

P: Fue totalmente azaroso porque no ibas a salir en cámara.

R: No, no ibas a salir en cámara porque nuestro trabajo en esa capacitación era como directores, no como actores. Entonces fue totalmente azarosa y por tener el sí en la cabeza, viste (risas) Pero uno nunca sabe cuándo ni quién puede ver por eso que subís para mostrar tu trabajo.

Esa escena me abrió la puerta y permitió no tener que pasar por casting, por ejemplo fue un casting. No sé exactamente cómo la vieron pero si vieron en el TikTok están los comentarios de la gente que son muy positivos sobre el personaje . Vieron que había algo de realismo y a ellos le sirvió para el personaje que me ofrecieron para la serie.

P: ¿Cómo fue finalmente tu trabajo en el set de El Encargado?

R: Esperan que vos resuelvas. Yo trato de entender ese rol, lo acepto y trato, desde esa efectividad de los tiempos, colaborar lo más que pueda, Ahí traté de aplicar técnicamente lo que más tenía a mano para que saliera rápido la escena.

Cuando hice aquella toma con vecinos, después la gente del barrio me acuerdo que estaba muy contenta, me decía que era muy parecido a la gente conflictiva que tenían. Era un tipo en situación de calle más agresivo. Les gustó el personaje, entonces dije bueno va por ahí. Y en El encargado me pidieron otra cosa, que sea más bueno, una persona mucho más cercana a Eliseo, que sienta que Eliseo realmente lo aprecia Una persona que realmente como un amigo, como alguien en quien confiar alguien bueno para él y su familia, ese fue el punto. Aunque Eliseo siempre le da cosas que no le van a servir (risas).



Eliseo baja como siempre a dejar sus cosas en la basura y los cartones para darle a mi personaje. En ese momento lo que pasaba en las otras dos temporadas era que siempre me traía cosas valiosas pero que ya no servían nadie. Por ejemplo, dice “tengo un puré de tomates italiano que es una maravilla… pero que está vencido (risas) Cosas así, que no lo van a servir a este hombre. o sí le van a servir si después las puede vender. En la cuarta temporada algo va a cambiar: cuando baja y se encuentran, Eliseo le dice “tengo algo muy especial para vos” y saca algo que nada que ver con las veces anteriores. Por supuesto que no les voy a decir qué es. Vean la serie (risas)

Quién es Kiran Sharbis

Actor, músico y realizador audiovisual con una carrera forjada desde el cine comunitario, ha participado en producciones de cine independiente y series de plataformas internacionales.

Formación Académica

Carrera de Actor: Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA), Neuquén.

Perfeccionamiento: Entrenamiento actoral con Lito Cruz en Buenos Aires.

Talleres: Formación integral en los talleres municipales de Neuquén y en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén.

Trayectoria en Televisión y Plataformas

El Encargado (Disney+ / Star+): Participación en la segunda temporada y en el inicio de la cuarta temporada junto a Guillermo Francella.

Entre Hombres (HBO): Formó parte del elenco de esta miniserie policial de época producida por Polka.

Aimé: Serie televisiva dirigida por Aymará Rovera.

Filmografía Destacada

El Azote (2017): Protagonista. La película fue galardonada como Mejor Película Argentina en el 32° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El Arrullo de la Araña (2015): Coprotagonista en este film de José Campusano que compitió oficialmente en Mar del Plata.

El Regreso del Lobo (2017): Participación en el largometraje dirigido por Mario Tonato.

Nadie está loco, Lobo suelto la revancha y Quién mató al mayordomo: Otros títulos que integran su filmografía.

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Otras Facetas

Como realizador audiovisual y entrenador de actores, ha trabajado los programas de cine comunitario como “Cine con vecinos Neuquinos” y “Rodando Neuquén”. Además, desarrolla una activa carrera como músico, fotógrafo y director de cine, habiendo algunos de sus trabajos tenido paso por festivales de cine regionales y nacionales. Su música ha sido utilizada en cortometrajes independientes y obras de teatro de la ciudad de Buenos Aires.