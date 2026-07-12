El dolor humano
A ese dolor humano me remito
A la fuerte tempestad de este delirio
Al silencio que asumo a cada instante
buscando la razón de lo divino
Si me atrevo a decir lo que no es mío
Si ví en aquel camino
el justo cauce al cielo
Me atrevo porque digo lo que siento
Me juego por sentirlo y por decirlo.
Si me cuesta hablar, si me desgarro
Si me asomo al fin al precipicio
Lo hago por amor, no por olvido
La luz que alumbra siempre
el desamparo.
A ese dolor humano me remito
A la fuerte tempestad de este delirio
Al silencio que asumo a cada rato
buscando la razón de lo divino.
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
SAN CARLOS DE BARILOCHE
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