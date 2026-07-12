El dolor humano

A ese dolor humano me remito

A la fuerte tempestad de este delirio

Al silencio que asumo a cada instante

buscando la razón de lo divino

Si me atrevo a decir lo que no es mío

Si ví en aquel camino

el justo cauce al cielo

Me atrevo porque digo lo que siento

Me juego por sentirlo y por decirlo.

Si me cuesta hablar, si me desgarro

Si me asomo al fin al precipicio

Lo hago por amor, no por olvido

La luz que alumbra siempre

el desamparo.

A ese dolor humano me remito

A la fuerte tempestad de este delirio

Al silencio que asumo a cada rato

buscando la razón de lo divino.



Roberto Savasta

DNI 14.251.572

SAN CARLOS DE BARILOCHE