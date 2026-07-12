Necrológicas de hoy, domingo 12 de julio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 12 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CASALI, JUAN MARTIN
Falleció en Neuquén el día 8 de Julio a la edad de 50 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Rep. de Italia 3979, fueron inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.
MONTORO, SUSANA
Falleció en Neuquen el día 8 de Julio a la edad de 80 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquen SERVICIO SOCIAL CALF.
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