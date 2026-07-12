Necrológicas de hoy, domingo 12 de julio de 2026

CASALI, JUAN MARTIN

Falleció en Neuquén el día 8 de Julio a la edad de 50 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Rep. de Italia 3979, fueron inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.