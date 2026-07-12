Habilitarán la venta de carne de jabalí en las carnicerías de Río Negro

La reforma habilitará la comercialización de la carne de jabalí. Foto: Archivo.

El gobierno provincial enviará a la Legislatura un proyecto para habilitar la comercialización de las denominadas “carnes salvajes”, principalmente de jabalí y guanaco, mediante una reforma de la ley provincial de Carnes.

La iniciativa fue anticipada por el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, al término de la reunión de Gabinete. El funcionario confirmó que el paquete de proyectos que el Ejecutivo remitirá en agosto incluirá modificaciones “en el sistema de habilitaciones de carnes para los establecimientos”.

Ayer, el funcionario explicó que el objetivo es permitir que se comercialice ese tipo de productos, que actualmente no está en los canales habilitados de Río Negro.

En el caso del jabalí, la actividad económica permanece limitada a los propios cazadores y a circuitos muy reducidos.

“Tenemos que salir del modelo de caza control y escalar para que esas proteínas se comercialicen y llegar a la población”, explicó Banacloy.

El ministro Banacloy adelantó que se prevé un plan de adaptación de los establecimientos donde se simplifiquen y se faciliten los trámites de los titulares.

El ministro reconoció que la iniciativa también persigue un objetivo ambiental.

La apertura del mercado busca transformarse en una herramienta para fortalecer el control de especies silvestres, especialmente del jabalí, considerado una especie exótica invasora que provoca daños sobre la producción agropecuaria y los ambientes naturales.

La reforma contemplará requisitos sanitarios para toda la cadena de comercialización. Las habilitaciones involucran a los municipios, la Provincia y la Nación (Senasa), pero Banacloy afirmó que el propósito es “simplificar”, “desburocratizar” y “facilitar” los trámites.

Se piensa en una autorización con el inicio de la tramitación mientras los titulares completan las adecuaciones exigidas.

El funcionario se refirió a la situación de la Línea Sur, con establecimientos ya habilitados, como en Sierra Colorada, y que rápidamente podrán incorporar las “carnes salvajes”.

El texto aún se encuentra en elaboración y el ministro habló además de contactos con los actores del sector para su análisis.

Banacloy habló de experiencias desarrolladas en otras provincias patagónicas. Hace cinco años, Santa Cruz implementó un sistema comercial del guanaco mediante planes de manejo y establecimientos habilitados, mientras que Chubut también analiza avanzar sobre un esquema regulado.

La iniciativa rionegrina buscará adaptar ese modelo a la legislación provincial, con el objetivo de crear un mercado formal para carnes de fauna silvestre bajo estándares bromatológicos y de trazabilidad.