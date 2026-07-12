Cuándo jugarán Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: fecha y horario

Después de dejar en el camino a Suiza, la Selección Argentina clasificó a semifinales y ahora enfrentará a Inglaterra en busca de una nueva final en el Mundial 2026.

El partido se jugará el próximo miércoles a las 16 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta donde enfrentó a Egipto en octavos de final.

La otra semifinal será el día previo en el mismo horario. El martes a las 16 horas, Francia y España definirán al primer finalista en el AT&T Stadium de Dallas.

La particularidad es que los cuatro semifinalistas ya fueron campeones del mundo, algo que no ocurría desde Italia ’90 cuando llegaron Italia, Argentina, Alemania e Inglaterra.

Argentina nunca perdió una semifinal mundialista y ganó las cinco que jugó. Venció a Estados Unidos en Uruguay 1930 (6-1), a Bélgica en México 1986 (2-0), a Italia en Italia 1990 (1-1 y 4-3 en los penales), a Holanda en Brasil 2014 (0-0 y 4-2 en los penales) y a Croacia en Qatar 2022 (3-0).

Después de las semifinales, los últimos dos partidos del Mundial 2026 serán el próximo fin de semana. El sábado 18/07 a las 18 en Miami será el partido por el tercer puesto y el domingo 19/07 se disputará la final en Nueva Jersey desde las 16.