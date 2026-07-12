Río Negro tiene un ambicioso plan para sus puertos con un claro enfoque energético

Por el puerto de SAE han ingresado ductos para las obras energéticas que se llevan adelante en la costa rionegrina. (Foto archivo: Marcelo Ochoa)

Para Río Negro la entrada de arenas para fracking en Vaca Muerta por el puerto de San Antonio Este (SAE) es estratégica para la provincia. Con ese objetivo intentará crear las condiciones para concretar la llegada del mineral clave -conocido como agente sostén- para la formación de shale, a través del principal puerto de la provincia.

Todo lo anterior sin dejar de aclarar que se debe realizar a través de capitales privados, como se está llevando adelante el proceso de reconversión hacia las exportaciones energéticas.



En paralelo, desde el Gobierno de Alberto Weretilneck se trabaja en la preparación de la nueva licitación del puerto de SAE para adelantarse al vencimiento de la actual concesión, que expira a principios de 2028 y actualmente está a cargo de la empresa Patagonia Norte.



La idea es que esta terminal se convierta en multipropósito y que apunte principalmente a la incipiente actividad energética en la costa de Río Negro a partir de la construcción del oleoducto VMOS a Punta Colorada (Sierra Grande) y los proyectos de GNL que llevan adelante Southern Energy, en Fuerte Argentino, e YPF y ENI, cerca de Punta Colorada.



De estos temas habló con Diario RÍO NEGRO Andrea Confini, la titular de Energía de la provincia, bajo cuya secretaría está la Dirección de Puertos, un área que tomó relevancia a partir de los proyectos energéticos.



Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro.

Confini describió el valor estratégico que tienen los puertos para el gobierno provincial en esta nueva etapa como salida de las exportaciones de Vaca Muerta por el norte de la Patagonia.



Confini aseguró que la provincia tiene mucha expectativa “sobre el ingreso de las arenas por nuestro puerto. Estamos viendo el puerto de San Antonio como la alternativa más cercana, ya que Punta Colorada tiene unos cientos de kilómetros más” e impacta en el intento de reducir el costo de transporte de las arenas hasta Vaca Muerta, una ecuación que se vuelve clave para la industria petrolera.



La secretaria de Energía aseguró que hay muchas empresas que tienen proyectos y se los han presentado a la provincia para traer arenas por San Antonio Este, pero hasta ahora son “proyectos”. Y agregó que lo que se tiene que generar es un acuerdo entre privados a los que el Estado rionegrino les dé condiciones de seguridad para que no cambien las reglas de juego.

El puerto mineralero de Punta Colorada, en Sierra Grande. (Foto: Juan Thomes)



Confini reconoció que hay proyectos que incluyen el tren, los camiones bitrenes y camiones comunes. Pero remarcó que al igual que el plan para construir la “ruta de las arenas” entre Roca y el norte de Cinco Saltos, no son decisiones que la provincia pueda tomar. “La tiene que tomar el privado”, remarcó.

La licitación de 2028 será determinante



Uno de los temas clave en la nueva lógica portuaria de Río Negro es que la concesión del puerto de SAE termina a principios de 2028 y se va a trabajar en una nueva licitación con antelación, para que haya un periodo de transición previa que sirva para iniciar el proceso de modernización que busca la provincia.



El nuevo puerto de SAE deberá estar preparado para la nueva dinámica que involucrará no solo la posibilidad de ingreso de las arenas y la exportación de fruta, sino también ser parte de la dinámica de los barcos de licuefacción que se instalarán en la costa para los proyectos de GNL.



“La realidad es que vamos a necesitar un puerto con otra dinámica. El puerto va a ir encadenado con el desarrollo de los proyectos de GNL y de exportación de petróleo, que son a 20 años”.



La funcionaria destacó que se está armando la reglamentación de la Ley de Puertos y estamos viendo cómo va a ser todo el sistema de concesión, si va a ser solamente el puerto de San Antonio Este o si va a ser una concesión de todo el sistema portuario. Esto abarcaría el puerto de Punta Colorada.



“Es una posibilidad”, aseguró Confini, quien describió que se busca generar “un sistema portuario bien orientado a todo lo que tiene que ver con el desarrollo energético, a la industrialización y generación de valor agregado” a partir de la producción energética petrolera.



Confini destacó que la articulación del esquema de puertos tiene otro ingrediente en el muelle mineralero de Punta Colorada. Allí cerca está proyectada una zona franca con beneficios impositivos y aduaneros que permitirían desarrollar otras actividades de exportación.



A esto se vincula uno de los proyectos más ambiciosos del plan Argentina LNG que lidera YPF: la construcción de una planta de fraccionamiento de gases en la costa rionegrina, lo que abriría la puerta también a la construcción de un polo petroquímico.



“Decidir una industria petroquímica no es fácil, no es una decisión que se toma de la noche a la mañana”, analizó Confini. Sin embargo remarcó que la zona franca se empezó a tramitar hace varios años, y se tiene identificado el sector donde se va a realizar. “Va a posibilitar la radicación de industrias que se dediquen a la exportación. Por eso el desarrollo de una industria petroquímica allí podría ser muy interesante”, indicó la secretaria de Energía.

Sin descuidar la exportación de fruta

Entre los cambios que se planifican para el puerto de San Antonio Este, Andrea Confini aclaró que las modificaciones se harán sin descuidar la exportación de fruta en la temporada de verano y también tendrá en cuenta el creciente perfil agrícola de la provincia, con el desarrollo de nuevas áreas bajo riego en la zona de Negro Muerto, Guardia Mitre y Colonia Josefa.



En este escenario la alfalfa surge como otro producto que ya ha salido por el puerto de SAE, aunque actualmente se canaliza por por terminales de la provincia de Buenos Aires.