El ejemplo de México y Canadá

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Debido a su falta de acuerdos “de entre casa” de México y Canadá con EE. UU. debido a las caprichosas actitudes de Trump en las negociaciones entre estos tres países con importantísimos negocios, Canadá y México decidieron reunirse sin invitar a Trump, como correspondía.

Ahora ambos países han pactado entre si importantes acuerdos que han elevado sustancialmente los negocios de importación y exportación entre ambos , sin utilizar las carreteras de EE.UU. para los intercambios, que se efectuaran totalmente por mar, para evitar pagarle a Trump tasas que perjudicarían la economía de ambos países.

También se efectuarán a partir de ahora con China, por lo fácil que resulta comerciar con este país, que no pone condiciones para ello y siempre se muestra colaborador. Mientras, Argentina ha caído con Milei en las garras de Trump para entregarle la dirección de nuestra economía en manos del peligroso Luis Caputo, que nos endeudó cuando Macri era presidente y está haciendo lo mismo con Milei.

Es un ex banca Morgan, que podríamos esperar.

