El riesgo de octubre

Dr. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado, ex juez.

ZAPALA

Las llamas del Averno comenzaron en Cuba, siguieron en Venezuela, se extendieron a México, Bolivia y hoy están destruyendo a Chile.

Ahora por el voto absurdo y loco del pueblo, el comunismo-marxistaleninista puede instalarse en octubre en Argentina.

Es increíble que los ciudadanos argentinos hayan decidido hacer trizas la democracia republicana para inclinarse por una maldición izquierdista que acabará con la libertad en breve plazo.

Hoy Argentina corre el serio riesgo de que en las elecciones de octubre el pueblo insólitamente elija un sistema marxista, que haga trizas la CN hoy vigente y destruir y acabar con el régimen de bienestar general, democrático y el sistema representativo republicano y federal que hoy nos rige.

Obviamente los argentinos han elegido el suicidio político e institucional instados por terroristas de izquierda, siguiendo una manera minuciosamente planeada y aprovechado la apertura del infierno llevada a cabo en nuestro país por electores que deberán hacerse cargo de tamaña tragedia.

No debemos olvidar que el kirchnerismo concretó una fuerte unión con Rusia con el gesto de abrir las puertas del país a su presidente y la visita de la expresidente Fernández a Putin elogiando su gobierno tan extraño a nuestros valores de libertad e igualdad y el goce de la propiedad privada.

Atentamente,