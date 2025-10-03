El significado del Yom Kippur

Fabián Wotnip

fwotnip@yahoo.com.ar

En un día tan sagrado como Yom Kippur, la jornada de mayor santidad del calendario judío —cuando la tradición enseña que se define quién será inscrito en el Libro de la Vida— la Asociación Médica Argentina decidió dar inicio a un curso de formación.

Puede parecer un detalle administrativo, pero no lo es. Se trata de una falta de sensibilidad hacia la colectividad judía, en especial hacia los médicos y profesionales de la salud que forman parte de ella y que hoy, por respeto a sus creencias, no pueden asistir.

Yom Kippur no es un festejo, sino un día de ayuno, reflexión y recogimiento, reconocido desde hace años como feriado religioso. El hecho de que una institución médica de referencia no lo haya tenido en cuenta resulta, como mínimo, un gesto de descuido que hiere.

No se trata de pedir privilegios, sino de recordar que en un país plural y diverso, la consideración hacia las festividades religiosas de todas las comunidades es una forma básica de respeto. La Asociación Médica Argentina debería ser llamada a la reflexión por alguna autoridad superior, para que hechos como éste no vuelvan a repetirse.