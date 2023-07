Roberto Savasta, DNI 14.251.572

Por cada retraso, por cada caída/rodando en la brisa de los desengaños.

En cada peldaño, que a veces me pierdo,/el faro se apaga, no se ve salida. En el fuego eterno que enciende mi vida/todo se estremece si llego a la cima/el cielo me envuelve con bella sonrisa. A veces me caigo, el faro se apaga/no encuentro salida, después, ese cielo/y su gran sonrisa, después ese fuego/que alienta por dentro amar esta vida.