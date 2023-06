Evolución de una denuncia

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

Agradezco a Diario RÍO NEGRO por publicar todas mis cartas, insisto en este envío por la trascendencia a nivel global que la misma tiene. Voy a explicar sin falsa modestia pero humildemente de que se trata mi invento; la palabra invento me suena muy presuntuosa, en realidad el término correcto sería descubrimiento porque se juega con elementos que ya existen en la naturaleza (por ej. leyes físicas naturales, componentes existentes, máquinas y o motores, todo lo nombrado ya existe). Estos tres elementos mencionados se combinan de tal manera que los mismos funcionando como motor tienen un rendimiento extraordinario.

El resultado final de todo esto es el descubrimiento, (invento) a nivel global de un novedoso y único método que es regenerativo, inductivo, capacitivo, resonante que permite que los motores brushless existentes en todo el, mundo en por ejemplo; motores industriales de cualquier potencia, drones, autos, heladeras, aviones, motos, bicicletas, helicópteros, lanchas, barcos etc, (son los motores con inverter) consuman hasta un 40% menos de energía o lo que es lo mismo rindan un 40% más, esto significa que en el caso de un vehículo tendría ese porcentaje más de autonomía.

¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? hablamos de energía, término estratégico en cualquier país del mundo, por eso Volkswagen se apropió de la propiedad intelectual de mi (invento) descubrimiento. Tengan la seguridad de que no voy a dejar a la empresa Volkswagen entrar con sus coches a los Estados Unidos, porque allí donde tengo patentado mi (invento) descubrimiento. Adjunto facsímil de la patente (ver foto).

En Argentina he enviado email a todos los medios de comunicación, ninguno me respondió, excepto por la sección de cartas del Diario RÍO NEGRO y la señora María Inés Cozzi, de LU 18 Radio el Valle que me cedió un espacio. Tampoco me respondieron el ministerio de ciencia, tecnología e industria de Río Negro y la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Innovación de Nación, que sí tendrían que haberlo hecho.

Esto nos demuestra lo mal que andan dichas instituciones, son un reflejo fiel del mal funcionamiento de la provincia de Río Negro y la nación Argentina.