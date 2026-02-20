Exposición de niños en redes

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

La exposición temprana de los chicos a las redes sociales sin límites claros los deja vulnerables a la manipulación, el acoso y la adicción digital. En varios países, ya están surgiendo iniciativas legales para regular fuertemente el acceso a las mismas, incluso su prohibición de uso a menores de 14 años.

Una firme regulación no es censura, sino una medida de cuidado y responsabilidad social. Es un acto de amor y protección a la niñez, no de control. Los adultos no deberíamos ser indiferentes ante este asunto tan relevante.

Cuidar a los niños y adolescentes de hoy es sembrar la semilla de una sociedad mejor a futuro.

