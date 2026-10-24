Felipe VI no quiere a Milei

Guillermo Enrique Presa

DNI 13052582

Felipe VI no permitió que Milei lo visitara en el palacio real.

Dicho asi, pareciera que hubo un desprecio institucional, pero la verdad es otra. El protocolo indica que la monarquia y los poderes republicanos funcionan armónicamente, siendo necesario y esencial que la visita a uno signifique el menosprecio de la otra.

Sabido es el repulsivo de Milei hacia Pedro Sanchez y que, tal como el agua y el aceite quemado, la posibilidad de amalgamarse da cero.

Ademas, la visita a la peninsula ibérica tiene connotación puramente política, (aunque esté disfrazada de interes comercial o económico), siendo el fin último, el apoyo directo y certero, a todo el espectro de la derecha hispánica.

Por lo tanto, el rechazo Real, quizas, contribuye tangencialmente al propósito de la fugaz presencia del mandatario Argentino en tierras gallegas.