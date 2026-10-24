Necrológicas de hoy, sábado 24 de octubre de 2026

MARTIN VDA. DE GUSTIN, ANGELINA Falleció en Gral. Roca a los 87 años. Sus hijos: Luis y Diego. Sus hijas políticas: Nancy Irusta y Christian Medina. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio PARQUE LAS FUENTES, recibieron sepultura ayer a las 11 en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

SPOTO, LILIANA ELBA Falleció en Neuquén el día 22 de Octubre, a la edad de 73 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MORA, HECTOR Falleció en Neuquén el día 22 de Octubre, a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MASSARO, HECTOR BRUNO CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 70 años, y comunica que sus restos fueron inhumados el día 18 de octubre del 2026 a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

GIMENEZ DE RUIZ, GLADYS ETHEL Falleció en Gral. Roca a los 64 años. Su esposo: Cesar Alejandro Ruiz. Sus hijos: Nicolás, Mateo y Victoria. Sus hijos políticos. Su nieto y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibirán sepultura hoy a las 11.30 en el Cementerio PARQUE LAS FUENTES, Evita y Ruta 6, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO