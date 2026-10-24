Miguel Pichetto advirtió que puede haber responsabilidades penales por el financiamiento universitario

Miguel Ángel Pichetto recordó las gestiones políticas que permitieron crear la UNRN y defendió su modelo de presencia territorial. Foto: Pablo Leguizamón.

Miguel Ángel Pichetto recibió el jueves el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), pero aprovechó su visita a Viedma para dejar un mensaje político sobre el presente del sistema universitario argentino.

El diputado nacional cuestionó al gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y advirtió que la controversia podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios involucrados.

«Puede haber responsabilidades penales por retener fondos que no corresponden y también para el propio presidente», afirmó Pichetto en diálogo con Diario RÍO NEGRO, al analizar las posibles consecuencias del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Pichetto recibió la distinción por su participación en el proceso político e institucional que permitió crear la UNRN en 2007. Durante la ceremonia, realizada en el Polideportivo del Campus de Viedma, también dictó la clase magistral «Conocimiento, territorio y desarrollo: el sentido de la Universidad Nacional de Río Negro», en la que reconstruyó las negociaciones políticas que rodearon el nacimiento de la institución.

Pichetto apuntó contra Milei por el financiamiento universitario

Pichetto cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de no aplicar la ley de financiamiento universitario. «Este es un gobierno que no cumple con la ley, que rompe las reglas de la democracia», sostuvo.

El dirigente recordó que la norma fue aprobada por el Congreso y que, después del veto presidencial, ambas cámaras insistieron con una mayoría de dos tercios. Para Pichetto, ese respaldo legislativo expresa un apoyo amplio a la universidad pública y obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con lo establecido.

«Es un respaldo muy importante que demuestra que la gran mayoría de los diputados y senadores está apoyando fuertemente a la universidad pública», señaló.

El diputado cuestionó que, frente a esa decisión parlamentaria, el Gobierno recurriera a planteos judiciales para demorar la aplicación de la ley. También apuntó contra la respuesta de la Justicia y reclamó una intervención más contundente.

«La Justicia debería obligar contundentemente al Gobierno a cumplir la ley», afirmó.

Pichetto consideró insuficiente la multa diaria de 100.000 pesos que se había fijado en el marco del conflicto judicial. Según planteó, el monto resulta insignificante frente a la dimensión económica de la disputa, que estimó en casi 11 billones de pesos.

En ese contexto, sostuvo que el financiamiento universitario seguirá siendo una discusión central en el próximo presupuesto nacional.

Las posibles responsabilidades penales

Consultado sobre qué herramientas podrían utilizarse para conseguir que el Gobierno cumpla con la ley, Pichetto insistió en la necesidad de una respuesta judicial efectiva y dejó abierta la posibilidad de que se analicen responsabilidades por la retención de fondos.

«En algún momento, cuando se conformen otras mayorías, también puede haber otro tipo de evolución en este tema, en materia de responsabilidades», planteó.

Luego agregó: «Puede haber responsabilidades penales por retener fondos que no corresponden y también para el propio presidente».

Las declaraciones se suman a los cuestionamientos que formuló durante su clase magistral en la UNRN, donde vinculó el conflicto presupuestario con el funcionamiento de las instituciones democráticas.

«Las leyes no se cumplen», afirmó durante el acto. En otro tramo, advirtió: «Hay riesgo de la vida democrática en la Argentina».

Pichetto sostuvo que el cumplimiento de las normas aprobadas por el Congreso es una condición básica para el funcionamiento institucional y cuestionó que el Poder Ejecutivo pueda dejar sin efecto, en la práctica, una decisión legislativa.

Río Negro, Vaca Muerta y el desafío de formar profesionales

El dirigente vinculó el debate universitario con las perspectivas económicas de la provincia. «Río Negro tiene hoy un escenario interesante en materia de hidrocarburos y también ha puesto en marcha la minería», afirmó.

Entre las iniciativas que destacó mencionó Calcatreu, el proyecto minero ubicado en la Región Sur, y las obras de oleoductos y gasoductos que convergen en la costa atlántica. También hizo referencia al potencial petrolero y gasífero asociado a la expansión de Vaca Muerta.

«Hay recursos, capacidades y posibilidades de generar empleo», resumió.

Y agregó, «la universidad tiene que complementar ese proceso, formando profesionales aptos, cuadros técnicos e ingenieros que puedan trabajar en un mundo muy complejo», sostuvo.

La historia detrás de la creación de la UNRN

Durante su clase magistral, Pichetto recordó que presentó el proyecto de creación de la UNRN en 2004, en medio de resistencias y debates que culminaron con la sanción de la Ley 26.330, en 2007.

«La Universidad de Río Negro no estaba en la voluntad del pueblo rionegrino, sino en muchos de los seres humanos que vivían en Río Negro y que sufrían la imposibilidad material de que sus hijos pudieran estudiar en la universidad», expresó.

El diputado recordó los cuestionamientos por la posible competencia presupuestaria con la Universidad Nacional del Comahue. «El debate fue a cara de perro», resumió, y agregó: «Nosotros dimos la batalla de las ideas y esa batalla la ganamos».

También defendió la decisión de distribuir las sedes en distintas regiones de la provincia para evitar el centralismo de Viedma y ampliar el acceso a la educación superior.