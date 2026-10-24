Balance de la AOG Patagonia: Competitividad, el nuevo nombre de la industria

La reciente Expo Argentina Oil&Gas (AOG) Patagonia 2026 fue toda una fiesta, y no es para menos ante el salto de escala que la industria está a punto de dar, primero con el petróleo y luego con el gas natural licuado (GNL), pero esta transformación implica un cambio medular en la forma de trabajar de toda la industria, en la que a partir de ahora el nuevo nombre del juego será el de la competitividad.

El vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, no solo tiene a cargo las obras titánicas del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el futuro plan de Argentina LNG, sino que fue el más claro lo dió el mensaje a la cadena de valor en su conjunto: “si no somos competitivos, todo lo que hagamos no nos va a servir de nada”.

La advertencia de Gallino se centra en que a partir del año que viene con el sistema VMOS y en especial desde el 2028 con el GNL, el mercado objetivo dejará de ser el doméstico y pasará a ser el internacional.

“Se termina la lógica del trabajo por regiones y el mercado argentino regulado, ahora las reglas son las del resto del mundo”, contó otro alto funcionario del sector, mientras que Gallino fue bien preciso “ahora hay que competir con el resto del mundo”.

Cómo es el salto de escala productivo

Antes de entrar a desmenuzar lo que sucede, vale repasar las proyecciones que el sector maneja para los próximos años y que son las que marcan que el mercado de Vaca Muerta es el de exportación.

En el caso del petróleo, el mes pasdo Argentina produjo 973.700 barriles barriles por día, el récord histórico del país, y de los cuales casi 700.000 correspondieron a Vaca Muerta.

Pero para el 2030 se espera que la producción escale hasta los 2 millones de barriles diarios, más del doble del nivel actual y para lo cual Marín anticipó que se ampliará el sistema VMOS para poder expotar por el puerto rionegrino 1 millón de barriles diarios.

En el segmento del gas, el salto de escala será similar, del pico de 158 millones de metros cúbicos día, al orden de los 250 millones de metros cúbicos diarios con los proyectos de exportación de GNL.

La cadena que se tenza

Este cambio ya comienza a hacer crujir algunas estructuras, como son las de compre locales, en especial en Neuquén, en donde los empresarios regionales alzaron su voz durante la AOG para alertar sobre un fenómeno que no es nuevo pero sí se sintió con fuerza en los últimos meses: el desembarco masivo de empresas de otras provincias, en especial Córdoba y Santa Fe, con precios mucho más bajos que los locales.

Este desembarco se notó en los pasillo de la feria petrolera, en donde no solo hubo delegaciones y stands de numerosas provincias, buscando sacar provecho para sus empresas, sino también comitivas de varios países, desde Chile y Brasil, pasando por Italia, Estados Unidos, Canadá e incluso China.

La situación del entramado pyme de Neuquén llevó a un encuentro entre el gobernador Rolando Figueroa, el titular de YPF, Horacio Marín, y la cúpula de la Federación de Cámaras de sector Energético de Neuquén (FECENE).

El eje de los reclamos locales pasó por una suerte de traslado que hacen las empresas de servicios, en su mayoría internacionales, del achique de costos en la búsqueda de la eficiencia, hacia sus proveedores pymes, y en la coexistente necesidad de mejorar el financiamiento de estas empresas del tercer círculo para poder estar a la altura de las demandas.

Delegaciones de múltiples países se dieron cita en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

De fondo también hubo varios empresarios que cuestionaron la continuidad de normas como la de Empleo Rionegrino, que exige que el 80% de los puestos que creen las firmas sean cubiertos por rionegrinos. Y es que, más allá de la voluntad, la industria petrolera requiere de muchos puestos altamente calificados que incluso escaséan en el país.

En la búsqueda de la competitividad para que la producción de petróleo y GNL se inserte en el mundo, este tipo de regulaciones provinciales fue señalado por los empresarios como un “problema” para el cual se lanzarán planes de capacitación pero que llevarán su tiempo en dar resultados.

Pero no solo el Compre Neuquino y el Empleo Rionegrino estuvieron en el ojo del huracán de las grandes empresas, sino también los plazos que las provincias demoran las aprobaciones de obras y, en especial, el incremento del costo del agua para la industria que a mitad de año dispuso el gobierno neuquino y que encarce el costo de los nuevos pozos de Vaca Muerta.