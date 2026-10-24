Esto es en off: la política patagónica tuvo una semana de oficinas, guiños y reclamos

RÍO NEGRO

El gobernador Weretilneck se instaló en Bariloche tres días, un poco por actividad oficial, otro tanto por la campaña, y él mismo ironizó cuando el viernes encabezó la tercera jornada junto a Walter Cortés: «Les tengo que anunciar que el intendente me ha dado una oficina en el Centro Cívico, ahora tengo oficina acá», dijo entre risas y palmadas con el barilochense.

Presentes y ausentes en Bariloche

Los intendentes Rodrigo Buteler, Marcos Castro, Bruno Pogliano, Duilio Minieri, dieron presentes en Bariloche a la convocatoria del Gobierno para una reunión con la misión de la CAF. Entre los ausentes que tienen obras en sus municipios estuvo Adrián Casadei, María Emilia Soria que el mismo día estuvo en AOG y Roxana Fernández que estaba con los festejos de su pueblo.

Soria en Viedma y la señal municipal

La candidata peronista a la gobernación, María Emilia Soria remarca su apartamento de las postulaciones municipales. Ya se advertía pero, en Viedma, esa regla se rompió. El jueves, en su visita a la Capital, la jefa roquense recorrió barrios -entre ellos, la América- con el exlegislador y dirigente sindical, Pablo Barreno, lanzado para el gobierno viedmense.

Weretilneck, en modo hincha y confiado en el equipo

La faceta de hincha del club Cipolletti de Alberto Weretilneck salió a relucir esta semana. Se lo ha visto con el intendente Buteler en la cancha y ahora desde Bariloche habló del partido de mañana por el ascenso: «Tengo mucha fe, estamos muy entusiasmados, el equipo está bien», dijo y confirmó que será parte de los 4.000 hinchas que viajan a Córdoba para alentar al club.

Pichetto y la creación de la UNRN: “Me la debían”

En su discurso en la UNRN, al recibir el doctorado honoris causa, el exsenador Miguel Pichetto abandonó su clase magistral programada y avanzó en un repaso histórico. Recordó que su proyecto del 2004 de creación de la universidad derivó en su campaña a la Gobernación del 2027.

«Hubo un efecto compensación», contó al vincular la posterior concreción universitaria a la estrategia de Néstor Kirchner de la conformación de la Concertación y el apoyo nacional a la reelección del radical Miguel Saiz. Aceptó el «enojo» y «la soledad» de aquel momento, admitiendo un saldo de una «deuda emocional» hacía él del expresidente por el camino adoptado en la elección de Río Negro. «Me debían una. Me la debían», remarcó en relación a la posterior creación y respaldo presupuestario para la UNRN.

NEUQUÉN

Turismo sin traductor

Leticia Esteves demostró en la AOG Patagonia que no necesita traductor para vender Neuquén. La ministra habló en inglés con un visitante y consiguió que alabara la trucha neuquina. Después de encontrar a un chino, le preguntó si hablaba inglés o español y cambió de idioma. Lo sugerimos a probar un bocadillo junto al chef y hubo aprobación. Neuquén también se vende con un plato servido. Si

La señora de blanco y los jinetes

En el aniversario del Centenario, los jinetes recorrieron la zona de las Parcelas con un cartel que llamó la atención. Una mujer se acercó a retirarlo y protagonizó una escena que pudo terminar peor: por suerte, el caballo no salió al trote. Es un viejo reclamo que el municipio dice que no es de jurisdicción. Entre el traje blanco, el pelo blanco y la calma de los animales, la postal tuvo suspenso.

Arquero y candidato

«Las que van al ángulo también las atajo, no te olvides que soy arquero», avisó Diego Villegas, candidato a intendente de Zapala por Primero Neuquén. En recorrida, aprovechó sus puntos deportivos para hablar de la «otra Zapala»: contaminación, falta de controles y un acuífero que necesita atención sin descuidar la coyuntura. Una cosa es atajar pelotas; otra, atajar problemas. Claro si

El ahorrador serial es demasiado tacaño

El diputado provincial Marcelo Bermúdez no da puntada sin hilo. El diputado del PRO fue a Añelo por el 111° aniversario y, fiel a su oficio de contador, cuidó hasta el último peso: manejó él mismo y también se hizo su video mientras manejaba sin mirar a la cámara. La prueba de que estuvo allí quedó detrás de suyo: la barda colorada. Al final, ¡Marcelo, una foto en el toro tampoco estaba de más! Y más

Mirá, a ese señor creo que lo conozco

Javier Milei llegó el lunes a Neuquén para inaugurar la Argentina Oil & Gas Patagonia con un protocolo definido: bajar del avión, pasar por el stand de YPF y luego ir a la sala Tromen para dar su discurso. Pero el presidente decidió cambiar el recorrido e ingresó por una puerta trasera del Duam.

La sorpresa fue grande entre los empleados de la empresa de catering, que aprovecharon la aparición inesperada para sacarse selfies con él. En los pasillos quedó además una versión: dicen que Milei venía con hambre y que el menú del avión no había sido de su agrado. Así que, entre el protocolo, la puerta trasera y las selfies, la inauguración petrolera tuvo también su costado gastronómico. Al presidente le habían preparado un recorrido. Él tenía otro.