Funcionarios alucinados

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

En una entrevista concedida por el director de la ART de Río Negro, Martín Kelly, a este prestigioso periódico comentó que la recaudación por el impuesto Inmobiliario es muy baja en la provincia y puso como ejemplo que el promedio recaudado por propiedad es de $10.000. No sé cómo sacó ese número; a mí no me da ese monto, en Roca una casa chica de dos habitaciones de más de 60 años paga $10.000 por año, una de 150m² con entrada para vehículo de más de 30 años imputa $50.000 por año; si hacemos el promedio nos da $30.000. ¿No será que Kelly no sabe hacer las cuatro operaciones matemáticas fundamentales, o no le alcanzaron los dedos de las manos para hacer las cuentas, o tal vez incluyó en la operación a las propiedades cuyos dueños no pagan el impuesto y que seguramente van a ser cada vez más, o quizás viva en una nube de metano, verde que le impide ver la realidad?

Tiempo atrás, el ministro de Economía de Río Negro Luis Vaisberg mencionó que la valuación de las propiedades en la provincia de Río Negro es muy baja, es apenas el 10 o 15% del valor real. Lo que no dijo es que el valor absoluto de las locaciones en los últimos años se multiplicó por 10 con respecto a los sueldos o al dinero que manejan las personas en estos tiempos.

Hay que ser muy obtuso o cabeza de termo para pretender cobrar según los ejemplos mencionados $100.000 o $500.000 de impuesto inmobiliario respectivamente.